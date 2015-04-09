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AVALIAÇÃO NEGATIVA

Liderança de movimento social contra o pó preto na Grande Vitória critica deputados

Presidente de ONG acompanhou questionamentos feitos a representas da ArcelorMittal na CPI do Pó Preto

Publicado em 08 de Abril de 2015 às 22:13

Publicado em 

08 abr 2015 às 22:13
PATRÍCIA SCALZER | [email protected]
O presidente da ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental e membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Eraylton Moreschi, criticou a atuação dos deputados estaduais, que compõem a CPI do Pó Preto, durante os questionamentos feitos aos representantes da ArcelorMittal, entre eles o presidente da empresa, Benjamin Baptista Filho. A CPI ouviu representantes da mineradora na tarde desta quarta-feira (08). Eraylton Moreschi avaliou que não foram feitos questionamentos relevantes.“O membro da empresa falou que não tinha um estudo para falar sobre o enxofre. Cerca de 1.800 toneladas de enxofre são jogadas pela empresa por mês no ar da Grande Vitória. É um assunto crítico, tem que ser falado e debatido”, reclamou em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Liderança de movimento social contra o pó preto na Grande Vitória critica deputados
Moreschi também é engenheiro químico e estuda o assunto há mais de uma década. Ele não concorda com a afirmação do presidente da ArcelorMittal, de que o sistema Domus não pode ser implantado na empresa e que a redução da emissão de pó preto seria mínima.
“A implantação do sistema Domus resolve 100% do problema das emissões de áreas de estocagem externas. O Domus é completamente eficiente para coibir as emissões”, afirmou.
Avaliação positiva
Diferentemente da análise de Moreschi, o presidente da CPI do Pó Preto, deputado Rafael Favatto (PEN), avaliou como positivo o depoimento de representantes da mineradora. Favatto destacou que a empresa reconhece que contribui para a poluição do ar da Grande Vitória e se comprometeu a tomar medidas para reduzir a emissão de poeira sedimentar.“A empresa admitiu que é poluidora do meio ambiente da Grande Vitória e está planejando ao longo de alguns meses e nos próximos anos um investimento maior na melhoria da qualidade do ar com novos filtros e equipamentos”, destacou. Favatto acrescentou que 54% dos capixabas têm renite alérgica e um milhão e meio de pessoas são diariamente prejudicadas com o pó preto na Grande Vitória.

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