O presidente da ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental e membro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Eraylton Moreschi, criticou a atuação dos deputados estaduais, que compõem a CPI do Pó Preto, durante os questionamentos feitos aos representantes da ArcelorMittal, entre eles o presidente da empresa, Benjamin Baptista Filho. A CPI ouviu representantes da mineradora na tarde desta quarta-feira (08). Eraylton Moreschi avaliou que não foram feitos questionamentos relevantes.“O membro da empresa falou que não tinha um estudo para falar sobre o enxofre. Cerca de 1.800 toneladas de enxofre são jogadas pela empresa por mês no ar da Grande Vitória. É um assunto crítico, tem que ser falado e debatido”, reclamou em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Liderança de movimento social contra o pó preto na Grande Vitória critica deputados

Moreschi também é engenheiro químico e estuda o assunto há mais de uma década. Ele não concorda com a afirmação do presidente da ArcelorMittal, de que o sistema Domus não pode ser implantado na empresa e que a redução da emissão de pó preto seria mínima.

“A implantação do sistema Domus resolve 100% do problema das emissões de áreas de estocagem externas. O Domus é completamente eficiente para coibir as emissões”, afirmou.

Avaliação positiva