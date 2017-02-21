A Assembleia Legislativa só terá um novo líder de governo depois do carnaval. Na sessão desta terça-feira (21), foi lido no plenário a escolha do Palácio Anchieta para que o deputado Jamir Malini (PP) seja o vice-líder de governo. Antes, este cargo era do atual presidente da Casa, Erick Musso (PMDB). Enquanto um novo nome não é indicado pelo Executivo, o deputado Gildevan Fernandes (PMDB), continua com a liderança.

Your browser does not support the audio element. Líder de governo no Legislativo será definido após o Carnaval

Malini afirma que vai tentar trabalhar em prol da sociedade neste novo cargo. Ele também salienta que os próprios deputados trataram de indicá-lo para ocupar o cargo de vice-líder de governo. “Tenho um bom relacionamento com eles. Com isso, acabaram me indicando, pela boa tramitação e respeito que tenho com eles no plenário”, afirmou.

Malini acrescenta que enquanto um novo líder não é escolhido, Gildevan continua ocupando o cargo de liderança, inclusive com possibilidade de permanecer nele. “Não sei se continua o Gildevan ou se vão indicar um novo nome”, disse.

O deputado Amaro Neto (SD), afirmou que não está participando da discussão em torno do novo nome de confiança do governador Paulo Hartung (PMDB) na Casa, porém, confirmou que a escolha fica para depois do carnaval. “Pelo que foi me passado, o Gildevan deve permanecer como líder até o Carnaval, quando retomarmos os trabalhos com o Jamir Malini como vice-líder”, declarou.