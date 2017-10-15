Lições de professores que lutam por alunos do Enem aos superdotados

Para construir um mundo melhor, um dos elementos indispensáveis é a Educação. E o papel dos professores é fundamental para que os horizontes se ampliem e as realidades sejam modificadas uma a uma. No Dia dos Professores, a CBN conversou com alguns mestres que fazem a diferença na vida de centenas de estudantes.

Um deles é o professor de Biologia David Nascimento, mais conhecido pelos alunos como Tio DVD. Há 17 anos, ele criou aulões gratuitos para preparar os jovens para vestibulares e para o Enem. Houve anos em que mais de duas mil pessoas tiveram aulas no Projeto Educadional Tio DVD.

Tudo começou no terraço de um aluno durante o mês de janeiro de 2000. De lá para cá, David não parou mais. Quando encontra algum ex-aluno na rua que o agradece pelas aulas e conta como a vida mudou através da Educação, David descreve que se arrepia com essas histórias.

O que o professor ganha em troca é algo que não tem preço, como ele mesmo diz. “Não é só um retorno daquele aluno especificamente, de uma só situação. É um retorno da vida. É como se a vida estivesse mostrando: 'Viu? O trabalho que você é um grãozinho de areia, mas vale a pena'. Eu acredito que energia boa lançada para o universo retorna boa também.”

O Tio DVD planeja dar um aulão antes da prova do Enem, que acontece no próximo mês de novembro. Os alunos que se interessarem podem entrar em contato pela página Projeto Social Tio DVD no Facebook.

Outros mestres procuram fazer algo diferente dentro do ambiente das próprias escolas. Esse é o caso da professora de Língua Portuguesa Mara Paixão, que dá aulas para estudantes de Ensino Médio na Escola Estadual Professor José Renato Pacheco, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Mara Paixão leva profissionais de diversas áreas para dar palestras e fomentar debates entre os estudantes. A ideia deu tão certo, que os próprios alunos sugerem temas. Neste ano, já houve conversas sobre assuntos como depressão, doenças sexualmente transmissíveis e suicídio.

Segundo a professora, o interesse dos estudantes nas aulas aumentou. Depois de tanto esforço, o plano para o fim do ano é lançar um livro de crônicas escritas pelos próprios alunos. Mara Paixão acredita que o importante é fazer com que os jovens possam enxergar outras realidades fora daquilo com que já estão acostumados.

“Eu clamo muito por sair da zona de conforto. Eu não gosto disso, tudo muito acomodado, todo mundo igual. Eu acho que o adolescente tem um mundo muito vasto e traz uma experiência fantástica. Cabe a nós instruí-lo e caminharmos juntos.”

A professora Margareth Brício também faz a diferença na vida de jovens especiais. Ela trabalha no Colégio Estadual, em Vitória, com estudantes com superdotação e com altas habilidades. Atualmente, ela orienta 34 alunos. No dia a dia, a professora também desperta o interesse dos adolescentes por meio de palestras com profissionais de diversas áreas.

Os encontro acontecem uma vez por semana desde 2014, em uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). De acordo com a professora, os alunos veem essas atividades como algo muito prazeroso e sempre buscam saber quem será o próximo convidado.

Segundo Margareth Brício, mudar a rotina faz com que os estudantes evoluam. “Ali, há uma oferta que sai do ritmo normal, sai do cotidiano. Então, quando eles se deparam com essas atividades, eles crescem, enriquecem o vocabulário, o intelecto e já passam a ter outras perspectivas.”