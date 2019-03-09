Praia da Curva da Jurema: local sofre com erosão Crédito: José Carlos Schaeffer

O edital de licitação para escolha da empresa que fará as obras de 'engordamento' da faixa de areia na Curva da Jurema deve ser publicado até o fim do mês de março. Se todo o cronograma for seguido corretamente, as obras serão concluídas ainda no primeiro semestre. A informação foi confirmada pelo secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain. O local sofre com uma histórica erosão e, para conter o avanço do mar, ações paliativas estavam sendo realizadas. A transferência de areia vinda de outros locais da cidade, como o fim da Praia de Camburi, era uma delas.

Your browser does not support the audio element. Licitação para obras na Curva da Jurema deve sair ainda em março

Segundo o secretário, o projeto executivo da obra deve ser finalizado na próxima semana. Por se tratar de uma intervenção com uso de recurso suplementar, deve passar pela Câmara de Vereadores da Capital para aprovação. A partir daí, o edital de licitação para escolha da empresa deve ser publicado.

“Eu calculo que ao final do mês de março tudo isso esteja resolvido, para no início de abril a gente abrir o edital de licitação. A empresa ganhadora no futuro deve ser conhecida em uns 30 a 40 dias, espero não mais do que isso, e a obra dois meses e meio a três meses e meio. Juntando tudo isso, entre julho e o início de agosto teremos uma praia nova para a cidade”, disse.

Erosão se aproxima de quiosque na Curva da Jurema Crédito: José Carlos Schaeffer

Quem trabalha no local ou utiliza o espaço para lazer cita os problemas causados pela erosão. Dona de um quiosque na região, a comerciante Sônia Bastos diz que seu estabelecimento é um dos mais afetados pelo avanço do mar. Segundo ela, houve diminuição no número de clientes pela falta de espaço próximo ao quiosque.

"Atrapalhou em tudo, porque os turistas e clientes chegam e não tem onde sentar. Não tem onde botar uma toalha. As pessoas que vem em família não tem como trazer as crianças porque não tem espaço de praia. E a mais afetada aqui sou eu, infelizmente", destacou.

Frequentadora da Curva da Jurema, a pensionista Nilcea Lopes diz que a erosão dificulta a estadia no local. Crédito: José Carlos Schaeffer

A pensionista Nilcea Lopes, que frequenta a Curva da Jurema há mais de 20 anos, diz que quando a erosão está intensa, fica difícil aproveitar a estadia no local.

“Tinha uns coqueiros aqui e até tiraram já. Estão sempre cobrindo. No carnaval eu vim e já estava bem difícil, tinha que descer um barranco para chegar na água. Tem vez que tem saco de areia, uma barragem para ver se para um pouco”, relatou.

Segundo o presidente da Associação dos Comerciantes da Curva da Jurema, Paulo Aires, o avanço do mar e consequente redução da faixa de areia prejudica o trabalho dos quiosqueiros. Sobre a proposta da prefeitura, ele não acredita ser algo duradouro.

"A gente perde área de atuação para trabalhar com o turista da forma que a gente queria. Essa erosão acaba atrapalhando o nosso trabalho. Eu não tenho muita propriedade para falar disso. Mas, olhando por alto, eu acho que é mais uma vez uma solução paliativa. Eu acho que não vai ser uma coisa definitiva", afirmou.

O presidente da Associação dos Comerciantes da Curva da Jurema, Paulo Aires, diz que a erosão prejudica o trabalho dos quiosqueiros Crédito: José Carlos Schaeffer

O secretário Luiz Emanuel explicou que as intervenções precisam ser feitas de forma periódica já que a praia da Curva da Jurema é artificial, formada em terreno de aterro. Segundo ele, após as obras, a faixa de areia deve se manter por dez anos.

"Uma obra como essa é feita de maneira cíclica. A praia da Curva da Jurema é uma praia artificial, então ela demanda periodicamente uma obra como essa, de engordamento. Foi feito em 2011, nós vamos refazer agora em 2019. Se a gente fizer uma obra bem feita, eu creio que nos próximos dez anos não teremos nenhum problema", completou.