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Licença de trecho duplicação da BR-101 está prevista para o fim de abril

Informação é de deputado da Comissão Externa de Fiscalização da BR-101. Trecho de 155 km começa em Viana e vai até a divisa do Estado com o Rio de Janeiro

Publicado em 14 de Março de 2017 às 19:37

Publicado em 

14 mar 2017 às 19:37
Nesta terça-feira (14) foi realizada a primeira audiência pública sobre as obras de duplicação da BR-101. Neste primeiro encontro, o Ibama informou que 155 km da BR-101 Sul terá a Licença de Instalação liberada até o final de abril. O trecho começa em Viana e vai até a divisa do Estado com o Rio de Janeiro.
Esta foi a primeira de três audiências realizadas pela Comissão Externa de Fiscalização da BR-101, formada por sete deputados, que acompanha as obras na rodovia.
Licença de trecho duplicação da BR 101 está previsto para o fim de abril
Nesta terça, o Ibama apresentou o andamento das licenças. Já nos dias 21 e 29, serão ouvidos ANTT e a concessionária Eco 101, respectivamente.
De acordo com o deputado federal e membro da comissão, Marcus Vicente (PP), o encontro foi produtivo, pois muitas informações foram ajustadas. Segundo Vicente, enquanto o trecho Sul está prestes a ser licenciado, a região Norte da BR não teve a documentação analisada pelo Ibama.
O deputado lembrou que o trecho Norte tem projetos, contornos e licenças especiais, como em Ibiraçu, Fundão e a Reserva Sooretama, o que torna o trâmite mais demorado.

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