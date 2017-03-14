Licença de trecho duplicação da BR-101 está prevista para o fim de abril

Nesta terça-feira (14) foi realizada a primeira audiência pública sobre as obras de duplicação da BR-101. Neste primeiro encontro, o Ibama informou que 155 km da BR-101 Sul terá a Licença de Instalação liberada até o final de abril. O trecho começa em Viana e vai até a divisa do Estado com o Rio de Janeiro.

Esta foi a primeira de três audiências realizadas pela Comissão Externa de Fiscalização da BR-101, formada por sete deputados, que acompanha as obras na rodovia.

Your browser does not support the audio element. Licença de trecho duplicação da BR 101 está previsto para o fim de abril

Nesta terça, o Ibama apresentou o andamento das licenças. Já nos dias 21 e 29, serão ouvidos ANTT e a concessionária Eco 101, respectivamente.

De acordo com o deputado federal e membro da comissão, Marcus Vicente (PP), o encontro foi produtivo, pois muitas informações foram ajustadas. Segundo Vicente, enquanto o trecho Sul está prestes a ser licenciado, a região Norte da BR não teve a documentação analisada pelo Ibama.