Liberada cobrança de taxa para quem não fez ligação na rede de esgoto

A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) libera no início do mês de agosto a cobrança da tarifa por disponibilidade de rede de esgoto em 21 municípios onde atua a Cesan. Na prática, quem tem rede de esgoto disponível para ligar o imóvel vai pagar uma tarifa, mesmo não destinando corretamente os fluídos. O valor corresponde a 50% da tarifa de esgoto. Para quem já está conectado à rede, a única cobrança feita é a que se refere à tarifa de esgoto.

O pagamento da tarifa foi definido por meio de uma lei aprovada em fevereiro do ano passado. O diretor Administrativo e Comercial da Cesan, José Eduardo Pereira, explicou que a partir de agosto a Cesan vai iniciar a comunicação para os clientes sobre a cobrança da tarifa de disponibilidade de infraestrutura de esgotamento sanitário. A efetiva cobrança só começará a ser feita 30 dias após este comunicado, ou seja, a partir de setembro.

Os preços variam dentro de cinco categorias (veja todos eles aqui) : residencial, comercial e serviços, industrial, pública e também a tarifa social, que pode ser solicitada por quem participa de programas sociais. Há uma parcela fixa para cada uma das categorias, além de uma cobrança variável, dependendo da quantidade de água utilizada no mês. Quem consome até 10m³ de água em casa, por exemplo, pode pagar até R$ 11,95.

Segundo a diretora de Saneamento Básico e Infraestrutura Urbana da Arsp, Kátia Côco, a tarifa é relativa ao investimento feito na rede e, devido a isso, o valor é menor. No entanto, a cobrança não isenta do pagamento de multa e penalidades. “A tarifa tem um caráter pedagógico e principalmente orientativo, para mostrar que os usuários têm disposição de uma rede de coleta e não estão ligados. Este usuário que está em uma situação de irregularidade e não se adequar vai pagar por essa tarifa. Ele pode ser penalizado pelo município, ou Ministério Público ainda”, acrescenta.