O motorista Ademir Santos perdeu quase tudo no alagamento Crédito: Caíque Verli

A chuva deu uma trégua no Espírito Santo, mas os capixabas continuam sofrendo nesta segunda-feira (11) com pontos de alagamentos e deslizamentos de terra. Entre desabrigados e desalojados, mais de 320 pessoas ainda estão fora de suas casas.

Your browser does not support the audio element. Liberação de FGTS para chuva depende de reconhecimento de decreto

Vila Velha, na Grande Vitória, é o município com maior número de atingidos e decretou situação de emergência no último sábado (10): 141 moradores tiveram que deixar suas residências por inundações, deslizamentos de terra ou estrutura danificada desde a última sexta-feira (09). Nesta segunda-feira (12), ruas dos bairros de Cobilândia, Alvorada e Jardim Marilândia ainda estavam alagadas, algumas intransitáveis.

Na cidade, duas residências foram interditadas. Há outras duas residências em observação no Morro do Boa Vista e um deslizamento de terra comprometeu uma residência em Chácara do Conde, segundo dados da Defesa Civil Estadual.

Os afetados que tiveram perdas com as chuvas só poderão sacar os recursos do FGTS caso a emergência seja reconhecida também pelo Ministério da Integração Nacional, segundo explicou o procurador Geral de Vila Velha, José de Ribamar Lima Bezerra.

Enquanto o benefício não é liberado, a segunda-feira foi um dia para contabilizar os prejuízos para muita gente. Em Jardim Marilândia, o motorista Ademir Santos limpou a casa, tomada pela água na última sexta-feira (09). Ele perdeu quase tudo pela segunda vez em cinco anos. Só restou um sofá pequeno. Até mesmo as roupas ficaram encharcadas. Ademir, que está sem trabalhar, não sabe o que vai fazer para comprar os bens de novo. "63 anos, desempregado e não arranjo serviço em lugar nenhum. Pela idade eles não me aceitam. E agora com essa chuva, ficou bem difícil pra mim", desabafou.

Sara de Freitas teve que sair de casa, em Boa Vista, após um deslizamento de terra Crédito: Caíque Verli

Tem gente que, mesmo depois que a água abaixar, não vai conseguir voltar para casa. Sara de Freitas, que é dona de casa e é mãe de quatro filhos pequenos, está em um abrigo montado em uma igreja evangélica do município depois que houve um deslizamento de terra e o muro da residência dela desabou. Sara e o marido estão angustiados. "Estou muito apavorada porque até agora a gente não teve nenhuma resposta. Estão tratando muito bem, mas eu quero meu lar, minha privacidade. E tem o meu coração de mãe. Meu menino perdeu o material de escola e não está indo para o colégio", comentou.

Também em Vila Velha, a maternidade e o Pronto-Atendimento de Cobilândia seguem com as portas fechadas. As unidades foram invadidas pela água na sexta-feira e o Corpo de Bombeiros precisou montar uma operação para resgatar mães e recém-nascidos que estavam internados.

Jardim Marilândia ainda tem pontos de alagamentos Crédito: Caíque Verli

A higienização do espaço começou a ser feita nesta segunda, mas o diretor-geral da maternidade e do pronto-atendimento, César Pitanga, afirmou que ainda não é possível prever quando as unidades serão reabertas. "Não posso falar. Tem que lavar, lavar duas vezes, esterilizar. Depois que tiver tudo 100%, vou pedir um laudo da vigilância sanitária para liberar o funcionamento", explicou.

Seis escolas municipais de Vila Velha continuaram com as aulas suspensas nesta segunda-feira porque as ruas alagadas impediam o acesso de alunos e professores.

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