O Espírito Santo recebeu nesta sexta-feira (22) o Programa Audiência de Custódia. O Estado é o segundo da federação a receber o projeto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que promete reduzir a superlotação nos presídios brasileiros. Ele implementa o serviço de plantão de flagrantes no âmbito do Poder Judiciário Estadual. O presidente do Conselho e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, esteve em Vitória para a cerimônia de lançamento.O projeto foi São Paulo no mês de fevereiro. Há três meses o estado paulista obteve redução de 43% nas prisões provisórias. A ideia é conseguir resolver uma equação complexa no sistema carcerário capixaba: em 10 anos (de 2003 a 2013) o número de presos cresceu 285%, ao passo que no país esse crescimento foi de 75%. O Espírito Santo possui 17.600 detentos e os presídios existentes no Estado não suportam a demanda atual. Há um déficit de 4 mil vagas e para supri-las seria necessária a construção de oito presídios, de acordo com o secretário Estadual de Justiça, Eugênio Ricas. "Com a audiência de custódia a expectativa é que tenhamos uma adequação do número de pessoas que vão entrar nas prisões", disse à Rádio CBN Vitória.
Lewandowski lança Audiência de Custódia em Vitória
Demanda de vagas em presídios
Ricardo Lewandowski afirmou que ao assumir o STF em setembro do ano passado se deparou com uma realidade desanimadora. No Brasil, são 600 mil cidadãos presos, desses 40% - equivalente a 240 mil pessoas - são presos provisórios, que aguardam a sentença definitiva e que jamais se deparam com o juiz.
"Isso é uma flagrante ofensa ao princípio da 'não culpabilidade' ou da 'presunção de inocência' que é um dos princípios basilares da nossa Constituição. Com esses números, incluindo os que estão em regime aberto, nós somos lamentavelmente o terceiro ou quarto país onde mais pessoas são encarceradas no mundo. Este é um dado triste e que nós haveremos de superar", afirmou.
Lewandowski disse também que se deparou com "um horrível cenário de motins, revoltas, rebeliões, com decapitações de presos, lesões corporais, torturas situações totalmente contrárias a qualquer noção primária de civilização".
"Nós sempre imaginamos que aquele que está encarcerado perdeu todos os seus direitos de cidadão, quando na verdade a Constituição diz exatamente ao contrário, ele perde apenas o direito de ir e vir. Está privado da liberdade, mas todos os outros direitos fundamentais, assegurados aos demais brasileiros, ele continua detendo. O Estado que custodia o preso deve assegurar a plena fruição desses direitos que são assinalados pela Constituição", concluiu.
Pioneirismo
O ministro declarou que o Espírito Santo será pioneiro no Programa Cidadania nos Presídios, do CNJ, que consiste em três eixos: processual, administrativo e social. O primeiro passo é acelerar a progressão dos regimes prisionais - fechado, semiaberto, aberto e liberdade.
O segundo é a verificação in loco das condições do preso. Segundo Lewandoviski, o juiz de execução local é o responsável pelas condições em que o preso se encontra. O terceiro e último é participar ativamente do processo de ressocialização do detento, fornecendo carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor e ajudando a reinseri-lo no mercado de trabalho.
Com o programa Audiência de Custódia, os presos em flagrante devem ser apresentados aos juízes no prazo de 24 horas, para que o magistrado analise a validade da prisão e se há a necessidade concreta da mesma. Essas audiências geralmente demoravam seis meses para serem realizadas.
Humanização do sistema
Por meio dessa análise, o juiz vai decidir se a prisão deve ser mantida, substituída por liberdade provisória ou, ainda, por medida cautelar como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, realizado com a colocação de tornozeleira eletrônica no réu, como explicou a juíza coordenadora do programa Gisele Souza de Oliveira.
"Uma consequência muito boa é a humanização do sistema. Quanto mais superlotado está, mais chances temos de rebelião. Ele fica mais agressivo. Sem contar que vamos ter menos risco de pessoas que não tem nenhum contato com a criminalidade, que passem, às vezes, 'estudar' com os grandes criminosos que estão dentro daquele sistema prisional", esclareceu. Inicialmente, o programa será desenvolvido no Centro de Triagem do Complexo Penitenciário de Viana, porta de entrada de todas as pessoas que são autuadas em delitos na Grande Vitória. Nessa primeira fase de implantação, serão apresentadas ao juiz de Direito, que ficará de plantão em Viana, as pessoas presas nos municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana.Primeira audiênciaRodrigo Santana, 21 anos, foi o primeiro a participar de uma audiência de custódia no Espírito Santo. Ele, que é réu primário, foi submetido a uma série de questionamentos pela juíza Gisele e representantes dos Ministério Público e Defensoria Pública a fim de traçar um perfil do detento. Rodrigo foi preso nesta semana após roubar um aparelho smartphone dentro de um ônibus do Sistema Transcol, na Avenida Vitória, na Capital. O rapaz, declarado usuário de crack e residente em Colatina, vai responder ao inquérito policial e futura ação penal em liberdade. A juíza determinou a liberdade provisória, dispensando o pagamento de fiança de R$ 800 arbitrado pelo delegado. Rodrigo alegou não ter condições de pagar o valor. No entanto, a magistrada aplicou medida cautelar, proibindo o rapaz de se ausentar de Colatina ou mudar de residência, sem aviso prévio à Justiça. Rodrigo se comprometeu a comparecer a todos os atos do processo. Ele foi encaminhado à Rede Abraço para tratar a dependência química.