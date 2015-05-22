Lewandowski lança Audiência de Custódia em Vitória

O Espírito Santo recebeu nesta sexta-feira (22) o Programa Audiência de Custódia. O Estado é o segundo da federação a receber o projeto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que promete reduzir a superlotação nos presídios brasileiros. Ele implementa o serviço de plantão de flagrantes no âmbito do Poder Judiciário Estadual. O presidente do Conselho e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Ricardo Lewandowski, esteve em Vitória para a cerimônia de lançamento.O projeto foi São Paulo no mês de fevereiro. Há três meses o estado paulista obteve redução de 43% nas prisões provisórias. A ideia é conseguir resolver uma equação complexa no sistema carcerário capixaba: em 10 anos (de 2003 a 2013) o número de presos cresceu 285%, ao passo que no país esse crescimento foi de 75%. O Espírito Santo possui 17.600 detentos e os presídios existentes no Estado não suportam a demanda atual. Há um déficit de 4 mil vagas e para supri-las seria necessária a construção de oito presídios, de acordo com o secretário Estadual de Justiça, Eugênio Ricas. "Com a audiência de custódia a expectativa é que tenhamos uma adequação do número de pessoas que vão entrar nas prisões", disse à Rádio CBN Vitória.

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Demanda de vagas em presídios

Ricardo Lewandowski afirmou que ao assumir o STF em setembro do ano passado se deparou com uma realidade desanimadora. No Brasil, são 600 mil cidadãos presos, desses 40% - equivalente a 240 mil pessoas - são presos provisórios, que aguardam a sentença definitiva e que jamais se deparam com o juiz.

"Isso é uma flagrante ofensa ao princípio da 'não culpabilidade' ou da 'presunção de inocência' que é um dos princípios basilares da nossa Constituição. Com esses números, incluindo os que estão em regime aberto, nós somos lamentavelmente o terceiro ou quarto país onde mais pessoas são encarceradas no mundo. Este é um dado triste e que nós haveremos de superar", afirmou.

Lewandowski disse também que se deparou com "um horrível cenário de motins, revoltas, rebeliões, com decapitações de presos, lesões corporais, torturas situações totalmente contrárias a qualquer noção primária de civilização".

"Nós sempre imaginamos que aquele que está encarcerado perdeu todos os seus direitos de cidadão, quando na verdade a Constituição diz exatamente ao contrário, ele perde apenas o direito de ir e vir. Está privado da liberdade, mas todos os outros direitos fundamentais, assegurados aos demais brasileiros, ele continua detendo. O Estado que custodia o preso deve assegurar a plena fruição desses direitos que são assinalados pela Constituição", concluiu.

Pioneirismo

O ministro declarou que o Espírito Santo será pioneiro no Programa Cidadania nos Presídios, do CNJ, que consiste em três eixos: processual, administrativo e social. O primeiro passo é acelerar a progressão dos regimes prisionais - fechado, semiaberto, aberto e liberdade.

O segundo é a verificação in loco das condições do preso. Segundo Lewandoviski, o juiz de execução local é o responsável pelas condições em que o preso se encontra. O terceiro e último é participar ativamente do processo de ressocialização do detento, fornecendo carteira de identidade, carteira de trabalho, título de eleitor e ajudando a reinseri-lo no mercado de trabalho.

Com o programa Audiência de Custódia, os presos em flagrante devem ser apresentados aos juízes no prazo de 24 horas, para que o magistrado analise a validade da prisão e se há a necessidade concreta da mesma. Essas audiências geralmente demoravam seis meses para serem realizadas.

Humanização do sistema

Por meio dessa análise, o juiz vai decidir se a prisão deve ser mantida, substituída por liberdade provisória ou, ainda, por medida cautelar como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, realizado com a colocação de tornozeleira eletrônica no réu, como explicou a juíza coordenadora do programa Gisele Souza de Oliveira.