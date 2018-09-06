Rodovia Leste Oeste liga Vila Velha à Cariacica Crédito: Patricia Scalzer

Mesmo após mais de dez anos de espera pela inauguração, a Leste-Oeste será entregue sem iluminação. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) prevê que as obras da rodovia serão concluídas até a primeira semana de outubro.

Your browser does not support the audio element. Leste Oeste, Obra será entregue em outubro, mas sem iluminação

A implantação da iluminação, segundo o Diretor-geral do Departamento de Estadas de Rodagem (DER) Gustavo Perin, é um dever das prefeituras, mas o Governo do Estado se propôs a elaborar o projeto e arcar com os recursos que faltem às administrações municipais. Acontece que o Governo ainda não terminou o projeto de iluminação, que ainda terá que ser apresentado às prefeituras de Cariacica e Vila Velha, municípios cortados pela rodovia estadual.

A obra vem se arrastando há 11 anos e era para ser concluída em 2009. O trecho de 8 km, que liga a rodovia Darly Santos, em Vila Velha, à BR 262, em Cariacica, vai desafogar o trânsito nas regiões de São Torquato e Jardim América.

O vendedor Renato Brito diz que, sem iluminação, a Leste-Oeste vai ficar perigosa Crédito: Caíque Verli

Perin explicou que uma emenda constitucional define que cabe às prefeituras expandirem o sistema, utilizando recursos que entram nos cofres públicos através da taxa de iluminação pública, cobrada na conta de energia elétrica. Porém, relatou que o Governo do Estado vai ajudar os municípios porque esse gasto não estava previsto no orçamento das prefeituras.

O diretor-geral não apontou um prazo para que a rodovia esteja completamente iluminada e alegou que a maior parte da rodovia não tem ocupação. "A iluminação pública é para dar segurança ao trânsito de pessoas. Vai ter um tempo de maturação para ocupar beiras, para os empreendimentos. A iluminação é mais um fator de segurança para o motorista, mas a segurança mesmo para o condutor é sinalização vertical e horizontal”.

Afonso Gonçalves critica a falta de iluminação na Leste-Oeste Crédito: Caíque Verli

Apesar de não estar pronta, vários motoristas já utilizam a Leste-Oeste como rota de desvio. A falta de iluminação assusta os condutores. O vidraceiro Afonso Gonçalves passou por lá e diz que vai evitar usar a rodovia à noite.

"Sem iluminação, a estrada vai ficar ruim. À noite, não vai ter condições de passar lá. Tenho medo de assaltos, de roubarem o carro ou a moto, de até matarem a gente", afirma.