Leroy Merlin quer começar a construir filial de Vitória em 2018

Leroy Merlin no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Vitória está mais perto de ganhar uma megaloja francesa de decoração e material de construção. A Leroy Merlin manifestou interesse de começar a construção da filial capixaba já em 2018, no cruzamento da Avenida Adalberto Simão Nader com a Fernando Ferrari, no terreno do Aeroporto de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Leroy Merlyn quer começar a construir filial de Vitória em 2018

Segundo a Infraero, que é dona da área, a empresa tem um contrato de concessão de uso de área até 2040. A multinacional entregou à Prefeitura de Vitória o estudo de impacto de vizinhança para implantação da loja, que vai ter mais de 15 mil metros quadrados com um pavimento. A proposta é ter 362 vagas de estacionamento.

A secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Lenise Loureiro, afirmou à reportagem da CBN Vitória que o processo de liberação para a construção está adiantado e que a multinacional quer iniciar as obras ainda este ano.

"Eles continuam com o estudo sendo trabalhado com os técnicos. Isso significa que o processo de análise da edificação, desse empreendimento, já está acontecendo, está dentro do prazo", contou a secretário.

Após a entrega do estudo, a Prefeitura pediu à multinacional informações adicionais. No estudo, deve constar detalhes sobre como serão a entrada e a saída de clientes e de veículos de carga e descarga, entre outros.

"Tem todo um termo de referência que é dado para eles. É como se a edificação tivesse que prever toda a circulação de pessoas sem dar nenhum transtorno ao entorno: as alternativas que eles encontraram para mitigar qualquer incômodo", explica a secretária.

O prazo para entrega dos questionamentos da Prefeitura tinha vencido em novembro, mas a empresa pediu a prorrogação do prazo, em mais 120 dias. Após a entrega, será marcada uma audiência pública para mostrar à população como vai ser o empreendimento. Depois da audiência, o projeto passa pelo conselho do Plano Diretor Urbano (PDU).