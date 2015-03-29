Oito pessoas ficaram feridas após quatro motos caírem na Curva do Saldanha, em Vitória, na manhã deste domingo (29). As motos derraparam no sentido Praia do Canto, próximo à Avenida Vitória, devido a um derramamento de óleo que deixou a pista escorregadia. Quatro vítimas tiveram escoriações e ferimentos mais graves. Elas foram encaminhadas ao Hospital São Lucas. O Corpo de Bombeiros jogou pó de serra nas manchas de óleo para evitar novos acidentes.

Your browser does not support the audio element. Óleo na pista - quatro motos derrapam e oito pessoas ficam feridas em Vitória

O conferente Maikel Augusto conduzia a primeira moto a derrapar e conta como foi o acidente. “Eu estava abaixo do limite da velocidade, bem devagar e mesmo assim caí. A minha esposa também caiu. Vinha um ônibus atrás que, por sorte, conseguiu parar, se não atingia minha esposa. Depois que vi que era óleo na pista e outras três motos caíram”, disse.

O sargento Marcos Vitor, do Corpo de Bombeiros, diz que o derramamento de óleo deve ter sido causado por um ônibus ou caminhão. “Aqui na curva do Saldanha normalmente acontece de caminhão e ônibus passar com excesso de óleo no tanque e derramar na pista, geralmente é o que ocorre”, explicou.