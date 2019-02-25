Trecho da avenida Leitão da Silva em obras fica entre as avenidas César Hilal e Beira-Mar. Crédito: José Carlos Schaeffer

As obras da avenida Leitão da Silva tiveram uma nova frente de trabalho iniciada nesta segunda-feira (25). Trata-se do trecho entre as avenidas César Hilal e Beira-Mar. Será feita a reforma das calçadas, a implantação de uma ciclovia no canteiro central da via e, após esses trabalhos, a pavimentação do trecho. O prazo para conclusão é de 90 dias. As intervenções fazem parte da recuperação da Leitão da Silva e estão no mesmo contrato da segunda etapa da obra, orçada em R$ 43 milhões de reais.

O diretor-geral do DER-ES (Departamento de Estradas de Rodagem), Luiz César Maretto, garantiu que, para a realização dos trabalhos, a via não será fechada ou interditada. Segundo ele, apenas um pequeno trecho da faixa próximo às calçadas precisará será utilizado para as intervenções.

Your browser does not support the audio element. Leitão da Silva - mais um trecho começa a receber intervenções

“Neste trecho nós não vamos fechar via. Eventualmente, haverá a chegada de um caminhão ou de algum material, mas o trecho não será fechado em momento algum. A gente só está precisando de 50 cm dentro da pista para trabalhar o meio-fio”, explicou.

Nesta segunda-feira, as primeiras ações estavam sendo feitas em calçadas do trecho. Maretto explica que todas elas serão recuperadas, que serão padronizadas, não só neste trecho mas em toda a avenida.

“As calçadas estão muito desiguais. Alturas diferentes. A gente precisa ter uma calçada com cota e altura igual no trecho inteiro, para que as pessoas tenham facilidade de caminhada. Tem algumas que são mais altas, outras mais baixas, então nós temos que demolir para fazer todas iguais. No mesmo nível, para que todo mundo possa caminhar sem problema de ressalto, de cair”, destacou.

O comerciante Vitalino Junior, 58, afirma estar apreensivo com as intervenções. Ele diz que não sabe como ficará o acesso a loja após as obras na calçadas, mas espera que sejam realizadas o quanto antes. “A expectativa é que acabe o mais rápido possível. A nossa calçada está pronta, está feita e parece que eles vão demolir a calçada para fazer uma nova. Aí eu não sei como vai ficar o acesso para a loja. A gente tá meio apreensivo”, contou.

O comerciante Vitalino Junior afirma estar apreensivo com obras na Leitão da Silva próximas a loja. Crédito: José Carlos Schaeffer

Outros comerciantes e moradores do trecho que está recebendo as intervenções estão desacreditados e afirmam que terão os mesmos problemas das pessoas afetadas em outras etapas da obra na avenida. Dona de uma loja de costuras na região, a comerciante Neide Constantino, 54, acredita ter problemas durante as intervenções e desconfia do prazo apresentado.

“Eu acho que vai acontecer como lá do outro lado, que não terminou ainda. Eu vejo o transtorno que é para os comerciantes, como foi ruim. Pra gente não vai ser diferente. A parte da poeira, o transtorno na calçada, estacionamento. A (obra) de lá já tem cinco anos, imagina se vão fazer isso aqui com 90 dias? Eu não acredito”, disse.

A comerciante Neide Constantino prevê muita poeira e transtorno com as obras nas calçadas. Crédito: José Carlos Schaeffer

O comerciário Ricardo Gomes, 55, que mora próximo ao trecho das novas intervenções, afirma que o trânsito deve ficar ruim no local e acredita que seria melhor terminar os trabalhos já em andamento para iniciar nova ações.

“Eu acho que deveria terminar aquela etapa que está complicada há tantos anos para iniciar essa nova parte, se não vai tumultuar todo o trajeto da Leitão da Silva. Apesar de ser uma obra bem menor, vai causar um transtorno no trânsito que já é um caos”, afirmou.

O comerciário Ricardo Gomes mora próximo ao trecho em obras e acredita que o trânsito deve piorar. Crédito: José Carlos Schaeffer

Luiz César Maretto afirmou entender a preocupação da população, mas destaca que não pode abrir mão de terminar as obras o mais rápido possível.

“Eu não tenho dúvida que obra na frente da casa da gente é muito ruim. Mas, eu não posso abrir mão de querer fazer essa obra o mais rápido possível, porque o sofrimento de cinco anos eu preciso amenizar o quanto antes. E é impossível que a gente continue fazendo essa obra de pedacinho em pedacinho, para ficar mais cinco anos. O que nós não podemos fazer, é abrir mão de fazer a Leitão da Silva o mais rápido possível. Porque já deu, não tem como a cidade suportar passar desse ano sem as obras estarem prontas”, afirmou.