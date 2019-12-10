Leitão da Silva: após inauguração, guardas multam 30 em uma semana

Carros estacionados em local proibido, na Avenida Leitão da Silva Crédito: José Carlos Schaeffer

Uma semana após a inauguração da nova Avenida Leitão da Silva, a Guarda Municipal de Vitória, responsável pela fiscalização de trânsito no local, aplicou 30 multas. A informação é da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran). Entre as autuações, do dia 1º de dezembro até o último domingo (8), estão estacionamento em local proibido, avanço de sinal vermelho, dirigir segurando telefone de celular e parar na área de cruzamento de vias.

No entanto, motoristas continuam desrespeitando a sinalização e estacionando em locais proibidos. A reportagem de A Gazeta esteve na avenida na manhã desta terça-feira (10) e flagrou pelo menos 20 veículos estacionados na pista da direita ao longo da via, nos dois sentidos. Nesses locais, de acordo com a sinalização, é permitido estacionar somente aos sábados, domingos e feriados.

Durante uma hora, tempo que a reportagem passou no local, nenhuma viatura da Guarda Municipal foi vista. E a fiscalização no trecho é feita somente pelos agentes, já que, segundo a Setran, a Avenida Leitão da Silva não possui câmeras para auxiliar na aplicação de multas.

ESTACIONAMENTO

Na última sexta-feira (6), a Associação das Empresas da Leitão da Silva (Assemples) informou que está buscando, junto à prefeitura, a possibilidade de algumas lojas construírem estacionamentos em pontos de calçada mais ampla, o que, segundo eles, não é permitido pela legislação "por causa de alguns centímetros".