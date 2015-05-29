Não foi dessa vez que o terreno da antiga empresa têxtil Braspérola foi vendido. O leilão desta sexta-feira (29) se encerrou sem arremates. A nova data para a tentativa é dia 12 de junho, no Sheraton, às 10 horas, com lance mínimo de R$ 48,3 milhões. O valor é 60% do lance mínimo previsto para esta manhã, R$ 80,5 milhões.Essa é a segunda tentativa de venda do imóvel que tem 463.706 metros quadrados e compõe a massa falida da Têxtil Braslinho Ltda. Ele está localizado às margens da BR 262, em Cariacica. O leilão realizado em 2011 foi anulado pela Justiça por conta de divergências no valor oferecido.

O administrador judicial da massa falida da Braspérola, Rogério Keijók Spitz afirma que já era esperado que ninguém desse lances nesta sexta. Isso porque, costumeiramente, os potenciais compradores esperam a diminuição no valor do lance mínimo.

Your browser does not support the audio element. Leilão da Braspérola termina sem arremate

"O leilão foi negativo hoje, mas foi importante para os possíveis arrematantes conhecerem melhor a área que está sendo levado à leilão. Geralmente é comum acontecer a espera pela queda do preço no segundo leilão. Já era esperado que não tivesse arremate nesse primeiro", explicou.Quatro pessoas já teriam demonstrado grande interesse em arrematar o imóvel. Três são do Espírito Santo e o quarto é um grupo mineiro. Todos são investidores, mas Rogério afirma não ter conhecimento sobre a área de atuação dos interessados.

O imóvel tem trazido prejuízos a massa falida. O gasto com a segurança do local, composto pelo terreno e prédios da fábrica, chega a R$ 40 mil por mês, segundo Rogério.