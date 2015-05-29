Não foi dessa vez que o terreno da antiga empresa têxtil Braspérola foi vendido. O leilão desta sexta-feira (29) se encerrou sem arremates. A nova data para a tentativa é dia 12 de junho, no Sheraton, às 10 horas, com lance mínimo de R$ 48,3 milhões. O valor é 60% do lance mínimo previsto para esta manhã, R$ 80,5 milhões.Essa é a segunda tentativa de venda do imóvel que tem 463.706 metros quadrados e compõe a massa falida da Têxtil Braslinho Ltda. Ele está localizado às margens da BR 262, em Cariacica. O leilão realizado em 2011 foi anulado pela Justiça por conta de divergências no valor oferecido.
O administrador judicial da massa falida da Braspérola, Rogério Keijók Spitz afirma que já era esperado que ninguém desse lances nesta sexta. Isso porque, costumeiramente, os potenciais compradores esperam a diminuição no valor do lance mínimo.
Leilão da Braspérola termina sem arremate
"O leilão foi negativo hoje, mas foi importante para os possíveis arrematantes conhecerem melhor a área que está sendo levado à leilão. Geralmente é comum acontecer a espera pela queda do preço no segundo leilão. Já era esperado que não tivesse arremate nesse primeiro", explicou.Quatro pessoas já teriam demonstrado grande interesse em arrematar o imóvel. Três são do Espírito Santo e o quarto é um grupo mineiro. Todos são investidores, mas Rogério afirma não ter conhecimento sobre a área de atuação dos interessados.
O imóvel tem trazido prejuízos a massa falida. O gasto com a segurança do local, composto pelo terreno e prédios da fábrica, chega a R$ 40 mil por mês, segundo Rogério.
O valor adquirido com o leilão vai para uma conta judicial e ficará sob responsabilidade do atual administrador da Braspérola indicado pela Justiça. O dinheiro será utilizado para quitar dívidas da empresa, incluindo as trabalhistas que não ultrapassem o valor de 150 salários mínimos. Um comitê de credores será criado nos próximos dias para avaliar quais despesas serão quitadas.A Braspérola faliu no ano de 2001 e os 670 funcionários foram dispensados.