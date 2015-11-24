Em vigor no Estado há menos de quatro meses, a lei que proíbe o sal nas mesas de bares e restaurantes pode deixar de existir. Tramita na Assembleia Legislativa, o projeto de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), que revoga a lei atual. O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindibares) também é contra a proibição dos saleiros nas mesas de bares.

O projeto que proibiu a permanência de sal nas mesas de restaurantes é de autoria do governo do Estado e a intenção era evitar o consumo excessivo de sal. O estabelecimento de descumprir a determinação pode ser multado em R$ 1.343. O tempero só pode ser levado à mesa se o cliente pedir. Entretanto, de acordo com o deputado, a lei não foi bem aceita pelos consumidores e ainda fez o Espírito Santo virar motivo de piada.

Your browser does not support the audio element. Lei que proíbe sal em mesas de bares e restaurantes pode ser revogada

“A ideia é prestar um serviço ao segmento de bares e restaurantes que se sentem bastante prejudicados, além da lei ter sido transformada em chacota para turistas e pessoas que vem de fora. Eles acabam fazendo gozações com o Espírito Santo por ser o único estado da federação que tem lei que proíbe colocar sal na mesa”, afirmou.

Enivaldo votou a favor da proibição do sal nas mesas, entretanto, ele destacou que uma campanha educativa teria melhor resultado. Ele acredita que por esse motivo, os demais deputados vão voltar atrás e revogar a lei. “Se a lei não pegou, nada melhor que discutir a possibilidade de retirada para que ela nã faça parte do folclore de leis do Espírito Santo”, declarou.

O presidente do Sindibares, Wilson Calil, diz que essa lei fere a relação de consumo. Para Calil, não houve nenhum resultado prático após a sansão da lei e as pessoas continuam consumindo sal.

“Tem sido uma prática dos nossos clientes, antes de fazer o pedido, eles já pedem para colocar sal na mesa. As pessoas ficaram ressentidas com essa interferência do Estado, dizendo o que ela pode ou não comer”, disse.