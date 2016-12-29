Lei que cria cargo de cuidadores para pessoas com deficiência dentro das escolas é revogada no Espírito Santo

A lei estadual que cria o cargo de Cuidador e autoriza o poder Executivo a realizar contratações de profissionais que atuam no acompanhamento de alunos com deficiência na rede pública de Ensino do Estado foi revogada pelo governador Paulo Hartung (PMDB), às vésperas do Natal. O trabalho do profissional descrito como “cuidador”, conforme a antiga lei, estava disponível não apenas na rede básica de ensino, mas também para instituições filantrópicas sem fins lucrativos. A revogação começou a valer desde a última segunda-feira (26).

O ato que revoga a Lei Complementar nº 672, sancionada em fevereiro de 2013, foi assinado há uma semana, na última quinta-feira (22), no gabinete do peemedebista, no Palácio Anchieta, em Vitória. A publicação ocorreu dias depois no Diário Oficial – na última segunda.

Your browser does not support the audio element. Lei que cria cargo de cuidadores para pessoas com deficiência dentro das escolas é revogada no ES

Pela lei revogada, o cuidador acompanhava e auxiliava a pessoa ou aluno “com deficiência severamente comprometida no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que ela tivesse suas necessidades fisiológicas e afetivas satisfeitas, fazendo por ela somente as atividades que ela não conseguisse fazer de forma autônoma” – como descreve o artigo 1º da lei extinta.

Na época em que foi sancionada, a lei criou 450 vagas em todo o Estado. Os profissionais são responsáveis por criar um “elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe da escola” – como determinava a lei – e auxiliar nos atos de higiene, locomoção, alimentação e outros hábitos de rotina. O cargo criado pela antiga lei era vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

Retrocesso

A presidente da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, Maristela Lugon, classificou a revogação como retrocesso no amparo aos alunos com deficiência. “Não tem ninguém ocupando esses cargos como servidor efetivo, então acabando esse contrato, que é anual, esses funcionários serão desligados”, complementa.

O outro lado

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informa que o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência continuará a ser ofertado nas escolas da rede pública estadual. Considerando que, a cada ano, a contratação do profissional Cuidador é realizada de acordo com a necessidade do estudante matriculado, foi revogada a Lei Complementar nº 672, que cria o cargo e a respectiva carreira de Cuidador.