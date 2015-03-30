A nova lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff na última quinta-feira (26) deve trazer mais transparência para o ramo automobilístico, segundo a Associação de Revendedores de Veículos no Espírito Santo (Arives). A regra obriga os empresários que comercializam veículos automotores a informarem ao comprador os valores dos tributos incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo no que diz respeito a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou qualquer outro registro que limite ou impeça a circulação do bem.

Para o presidente da Arives, Paulo Sepulcre, a nova lei traz maior segurança para o consumidor. " Vai haver uma maior transparência na compra e venda do automóvel e isso vai favorecer muito o nosso setor. Porque nem todo mundo tem segurança de comprar um carro usado, sem saber quem foram os donos, se foi pessoa física ou jurídica, por onde ele andou", avaliou.

Your browser does not support the audio element. Lei obriga revendedor a informar pendências do veículo ao comprador

Paulo Sepulcre observa que, às vezes, o comprador de veículos usados se descuida e não questiona sobre impostos, multas e restrições. O maior interesse do consumidor, segundo ele, é saber se o carro é econômico, se teve um único dono, se a mecânica está boa. "Estar munido com essas informações (previstas na lei), ele terá uma noção melhor do que está comprando", avalia.Embora seja vista com bons olhos, a nova lei ainda traz dúvidas aos donos de revendedoras. O presidente da Arives diz esperar que o governo federal dê meios aos empresários de consultar todos os dados exigidos para repassá-los ao consumidor.

Ele lista alguns problemas enfrentados para verificar as informações de um veículo semi-novo: "Ocorre que alguns órgãos de fiscalização demoram a lançar algumas multas no sistema do Detran. Em função dessa demora, vem uma série de problemas. Por exemplo, você adquire o automóvel e vende em 15 dias. Mas, a multa do veículo não foi lançada no sistema nesse prazo, e você não tinha nem como verificar isso. Cria-se uma cadeia problemática, uma vez que você tem que cobrar do ex-proprietário para reembolsar quem quer que seja, a revendedora ou o novo dono", explica.Os clientes também aprovam a lei, mas acreditam que as revendedoras não devem ter problemas em se adaptar, porque muitas empresas já passam as informações exigidas pela lei na hora da venda para o consumidor. É o que destaca o professor Joel Rodrigues, 38 anos. "A prática já existe, vai apenas oficializar a situação. Agora, tem que ver como vai ser feito isso? Vai ser fácil o acesso a essas informações com os proprietários anteriores?", questiona.Atualmente, é prática no mercado a revendedora cobrar o nada-consta de todos os impostos, do IPVA, do seguro ou outras contas a vencer do veículo de segunda mão. O nada-consta é retirado na prefeitura, o estado, o Dnit e a Polícia Rodoviária Federal, independente dos dados já constarem ou não no sistema do Detran. Ainda são averiguadas possíveis restrições judiciais do veículo.