Lei obriga prédios a apresentar mais um laudo de segurança em Vitória

Prédios, apartamentos, condomínio Crédito: Diculgação

Está em vigor desde a última segunda-feira (01), em Vitória, uma lei que obriga proprietários e responsáveis por prédios e outras edificações públicas e privadas a emitir e apresentar à Prefeitura um laudo que ateste a segurança da estrutura, comprovando a regularidade das instalações. O prazo para a entrega do documento é de 10 anos depois que o Certificado de Conclusão da Obra, o antigo Habite-se, é entregue. Ou seja, se o prédio foi entregue em 2013, e o certificado foi obtido no mesmo ano, o prédio pode apresentar o laudo até 2023. Mas, se o prédio já tem o certificado há mais de 10 anos, ele vai ter prazo de dois anos para providenciar o documento exigido pela prefeitura. A partir daí, o responsável legal terá que renovar o laudo a cada 10 anos.

Your browser does not support the audio element. Lei obriga e estipula prazo para vistoria em prédios de Vitória

Entre as edificações que precisam emitir o laudo estão prédios residenciais, comerciais, condomínios, boates e depósitos de combustíveis (confira a lista completa no fim da matéria). Segundo as novas normas do município, para providenciar o chamado Laudo de Inspeção Predial, os donos e administradores deverão contratar engenheiros e arquitetos, obrigatoriamente habilitados em seus conselhos profissionais, que realizarão vistorias para a emissão do documento. Além de atestar se a estrutura da edificação é segura, caso encontrem problemas, os profissionais vão produzir um plano de reparos para acompanhamento dos moradores e do município.

O secretário de Desenvolvimento de Vitória, Márcio Passos, explica que o objetivo é estipular um prazo para que os responsáveis pela edificações promovam e garantam a segurança da população. “O objetivo é ter um prazo exequível da vistoria predial. Seja ele um comércio, condomínio ou até mesmo numa repartição pública. A finalidade disso é evitar acidentes, algum tipo de problema, alguma tragédia em algum prédio, alguma construção”, disse.

Durante a inspeção, vários elementos da estrutura do prédio serão avaliados: a vedação, a impermeabilização, os equipamentos permanentes, as instalações hidráulicas em geral, as instalações de gás e elétricas, os revestimentos internos, as coberturas, os telhados e os sistemas de combate a incêndio e proteção contra descargas atmosféricas.

Os responsáveis que não apresentarem o laudo no prazo estipulado serão intimados pela prefeitura e terão 60 dias para regularizar a situação. Quanto a penalidades, a lei aponta multa de acordo com o Código de Edificações do município, mas o secretário afirmou que a prefeitura vai trabalhar na educação e conscientização dos moradores e responsáveis.

Passos também destacou a diferenciação do Laudo de Vistoria Predial para o Alvará dos Bombeiros. Segundo ele, são coisas distintas e que devem ser providenciadas individualmente. “De fato, o Corpo de Bombeiros tem a metodologia de fazer o laudo deles e a prefeitura é o laudo estrutural, muito mais no que tange a estrutura dos imóveis, funcionamento de elevadores, tudo isso. Continua sendo obrigatório, o intuito não é parar esses dois. É tentar dar mais segurança, ter esses laudos para evitar qualquer problema”, completou.

Conta a mais para os condomínios

O vice-presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios no Espírito Santo, Gedaias da Costa, afirma que o laudo trará custos adicionais aos condôminos e que todas as tratativas devem ser definidas em assembleia.

“O síndico vai ter que pegar no mínimo três propostas de engenheiros ou arquitetos e levar para assembleia para aprovar algum desses orçamentos. E aí, se tiver dinheiro, já efetua o pagamento no prazo ou na forma combinada com esse profissional, ou faz um taxa extra, caso o condomínio não tenha dinheiro, e rateia essa taxa extra entre todos os condôminos”, explicou.

Prefeitura ainda regulariza alvarás dos bombeiros

Em relação a regularização de documentos prediais, a prefeitura de Vitória continua em tratativas para resolver a situação dos alvarás do Corpo de Bombeiros em prédios da administração municipal.

Procurada para comentar sobre o assunto, a prefeitura afirmou que o Ministério Público do Espírito Santo, em reunião com representantes do município e do Corpo de Bombeiros no dia 22 de fevereiro, estabeleceu um prazo de 45 dias para a corporação vistoriar todos os 174 prédios municipais e, então, indicar as adequações necessárias para emissão dos alvarás. Disse ainda que os bombeiros já vistoriaram todas as escolas municipais e está em vias de finalizar as vistorias em prédios da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). Na próxima semana, os Bombeiros devem começar as vistorias nos prédios da Secretaria de Assistência Social (Semas).

Confira a lista de edificações contempladas pela lei:

- Comerciais com mais de 900m²

- Residenciais com lojas no térreo com mais de 900m²

- Condomínios com mais de um prédio no mesmo terreno

- Prédios com mais de 9 metros de altura

- Depósitos de gás (GLP) de cozinha com capacidade para mais de 1.560 kg

- Teatros em geral para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Cinemas para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Auditórios em geral para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Clubes social e noturno para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Boates e salões de baile para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Restaurantes dançantes para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Bingo e bilhares para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Estabelecimentos que praticam tiro ao alvo para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Boliche para mais de 400 pessoas no térreo e/ou 150 nos demais pavimentos

- Estádios para mais de 2.500 pessoas

- Ginásios para mais de 2.500 pessoas

- Piscinas com arquibancadas para mais de 2.500 pessoas

- Arenas de rodeios para mais de 2.500 pessoas

- Autódromos para mais de 2.500 pessoas

- Sambódromos para mais de 2.500 pessoas

- Arenas em geral para mais de 2.500 pessoas

- Academias para mais de 2.500 pessoas

- Pistas de patinação para mais de 2.500 pessoas