Objetos que são utilizados por muitas pessoas ao longo de um dia podem ser um grande reservatório de vírus, bactérias e causar contaminações e infecções. Um destes objetos, o carrinho de compras, utilizado em supermercados, está na mira de um projeto de lei nacional. De autoria do senador Álvaro Dias (PSDB-PR), o projeto pretende incluir no Código de Defesa do Consumidor a obrigatoriedade de higienizar os carrinhos nos supermercados a cada 24 horas.

Na justificativa do projeto, o senador argumenta que há uma pesquisa realizada na Universidade do Arizona, no Estados Unidos, que pesquisou 85 carrinhos. Destes, 84% estavam contaminados com diversas bactérias. Outra pesquisa, esta realizada na Coréia do Sul, apontou que o carrinho de supermercado é o item mais infectado, ganhando até de barras de ônibus e de maçanetas de banheiros públicos.

Your browser does not support the audio element. Lei nacional quer higienização diária em carrinhos de compras

Segundo o médico infectologista Luís Henrique Borges, doenças como leptospirose, amebíase e giardíase podem ser geradas no contato com estes objetos contaminados. Para o médico, também é preciso higienizar os produtos que ficam estocados nos mercados e vão para dentro dos carrinhos. O álcool é uma solução universal para a higienização.

“Eu me preocupo mais com os objetos que são levados no carrinho e depois entram nos armários de casa. São produtos estocados onde é comum ter presença de ratos e demais insetos e roedores”, disse o médico à Rádio CBN Vitória.

Espírito Santo

Nos estabelecimentos capixabas, a higienização é uma rotina adotada com padrões determinados por cada empresa. O superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider, considera a lei positiva e orienta os mercados a já tomarem essas medidas.

“A higienização no supermercado sempre é importante. Temos muitas empresas que primam pela limpeza e os carrinhos fazem parte dessa limpeza. Tudo que você pode limpar e apresentar ao consumidor é bem-vindo”, opinou.