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ELEIÇÕES 2018

Lei limita as prisões de candidatos e eleitores antes das eleições

O juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Aldary Nunes Júnior, explica que essa regra foi implantada em 1965

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 14:20

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

24 set 2018 às 14:20
Primeiro turno das eleições 2018 acontece no dia 7 de outubro Crédito: Elza Fiúza/ABr
Você sabia que existem impedimentos para possíveis prisões de candidatos e até mesmo dos eleitores antes das eleições? Essas são algumas das regras previstas no Código Eleitoral do Brasil. A prisão de candidatos, por exemplo, não pode acontecer durante os 15 dias que antecedem da votação. No caso dos eleitores, a limitação se dá cinco dias antes e dois dias depois da votação. Nas duas situações a detenção só é possível em casos de flagrante delito.
Lei limita as prisões de candidatos e eleitores antes das eleições
O juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Aldary Nunes Júnior, explica que essa regra foi implantada em 1965. A lei existe para que perseguições políticas e possíveis prisões irregulares não atrapalhem a corrida eleitoral.
"Era a preocupação que se tinha de determinado candidato, que pudesse contrariar ao sistema, fosse retirado da campanha e preso. Você forjava uma denúncia contra ele, uma prisão em flagrante, encarcerava o adversário e ele não poderia participar do pleito", explicou o juiz eleitoral.
Aldary Nunes Júnior afirmou, no entanto, que o impedimento de prisões pode ser revisto em alguns casos, mesmo que não exista o flagrante. Por exemplo, quando um eleitor ou candidato tem mandado de prisão em aberto por outro crime.
"Há situações fáticas, em que é necessário que se leve aquele cidadão que teoricamente transgrediu (a lei) à presença da autoridade judicial, porque a autoridade judicial vai poder analisar o caso e vai verificar se é caso para aplicar a regra geral ou se nós estamos diante de uma situação excepcional", disse o juiz.
Para o primeiro turno da eleição deste ano, no dia 7 de outubro, o impedimento de prisões para os candidatos começou a valer no último sábado, dia 22 de setembro.

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