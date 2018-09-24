Primeiro turno das eleições 2018 acontece no dia 7 de outubro Crédito: Elza Fiúza/ABr

Você sabia que existem impedimentos para possíveis prisões de candidatos e até mesmo dos eleitores antes das eleições? Essas são algumas das regras previstas no Código Eleitoral do Brasil. A prisão de candidatos, por exemplo, não pode acontecer durante os 15 dias que antecedem da votação. No caso dos eleitores, a limitação se dá cinco dias antes e dois dias depois da votação. Nas duas situações a detenção só é possível em casos de flagrante delito.

Your browser does not support the audio element. Lei limita as prisões de candidatos e eleitores antes das eleições

O juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Aldary Nunes Júnior, explica que essa regra foi implantada em 1965. A lei existe para que perseguições políticas e possíveis prisões irregulares não atrapalhem a corrida eleitoral.

"Era a preocupação que se tinha de determinado candidato, que pudesse contrariar ao sistema, fosse retirado da campanha e preso. Você forjava uma denúncia contra ele, uma prisão em flagrante, encarcerava o adversário e ele não poderia participar do pleito", explicou o juiz eleitoral.

Aldary Nunes Júnior afirmou, no entanto, que o impedimento de prisões pode ser revisto em alguns casos, mesmo que não exista o flagrante. Por exemplo, quando um eleitor ou candidato tem mandado de prisão em aberto por outro crime.

"Há situações fáticas, em que é necessário que se leve aquele cidadão que teoricamente transgrediu (a lei) à presença da autoridade judicial, porque a autoridade judicial vai poder analisar o caso e vai verificar se é caso para aplicar a regra geral ou se nós estamos diante de uma situação excepcional", disse o juiz.