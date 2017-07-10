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Lei impede que comércio defina dia e horário para troca de produtos

A nova lei, entretanto, não substituiu o Código de Defesa do Consumidor

Publicado em 10 de Julho de 2017 às 16:41

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

10 jul 2017 às 16:41
Loja indica liquidação no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
As lojas do Espírito Santo que aceitam fazer troca de produtos agora são obrigadas a substituir as mercadorias a qualquer dia e hora, inclusive em fins de semana e feriados, sem restrição. Foi sancionada na última semana a Lei Estadual 10.689/17, que proíbe essa limitação. A nova lei, entretanto, não substituiu o Código de Defesa do Consumidor, que diz que nenhuma loja é obrigada a substituir o produto caso o cliente não tenha gostado da cor ou se a peça não servir, se for vestuário. As trocas são obrigatórias apenas em caso de defeito.
Aquele comércio que tiver uma política de troca, porém, não pode mais restringir a data. Com a nova lei, os estabelecimentos comerciais também não podem colocar como critério que não substitui produtos em promoção. A diretora-presidente do Procon-ES, Denize Izaíta, destaca que a mudança busca facilitar a vida do consumidor.
"Aquelas lojas que estabeleciam uma política de troca, não podem estabelecer critérios excludentes sem o conhecimento do consumidor. Resumindo: a loja que faz troca deve fazer troca de todos os itens, todos os dias da semana. Era muito comum o consumidor entrar em uma loja e encontra a placa: 'Não trocamos aos sábados'. Isso não pode acontecer mais", comenta.
Já o diretor da Federação do Comércio (Fecomércio), Ilson Bozzi, defende que as lojas tenham liberdade para definir ou não o dia é horário para a troca do produto. "O ideal seria deixar a critério da empresa porque as grandes empresas têm muita dificuldade em fazer troca porque dá um volume muito grande. O ideal seria deixar isso em forma de liberdade", afirma.
A lei foi publicada no Diário Oficial do Estado na última semana. As empresas têm um prazo de 60 dias para se adequarem às mudanças.

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