Lei em Vila Velha vai permitir o parcelamento de multas de trânsito

Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vila Velha o Projeto de Lei nº 038/17 que permite o parcelamento de multas de trânsito aplicadas pelo município. A matéria, de autoria do vereador Reginaldo Almeida (PSC), garante o parcelamento do débito em até 24 vezes. Para ter validade, o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito Max Filho (PSDB).

De acordo com Reginaldo Almeida, o projeto foi proposto devido a crise econômica do país. Segundo ele, muitas pessoas estão sem recursos para pagar as multas de trânsito. “Existe uma crise e, os munícipes que não têm como arcar com multas de trânsito, que muitas das vezes são pesadas, precisam de uma alternativa que facilite o pagamento”, afirmou.

O projeto prevê quatro formas de parcelamento: débitos de até R$1 mil podem ser parcelados em seis vezes, valores até R$3 mil em 12 vezes; entre R$ 3 mil e R$ 5 mil o parcelamento pode ser em até 18 vezes e acima de R$ 5 mil em 24 vezes.

O vereador negou que o parcelamento das multas aplicadas pela guarda municipal possa ser considerado como um incentivo para que os motoristas não respeitem as leis de trânsito na cidade. “Acho que parcelar é facilitar a vida do cidadão. O meu intuito com o projeto é esse. Na crise que estamos vivendo, é importante pensar em situações como essa”, afirmou.

Se sancionada pelo prefeito, as solicitações de parcelamento devem ser feitas na sede da prefeitura, em Coqueiral de Itaparica. Segundo o vereador, qualquer multa de trânsito municipal pode ser parcelada, mesmo as que ainda não estão vencidas.