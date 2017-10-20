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Espírito Santo

Lei do farol: 11 mil veículos multados nas estadas federais do ES

Em um ano mais de 11 mil multas foram aplicadas nas rodovias federais do Estado

Publicado em 20 de Outubro de 2017 às 19:05

Publicado em 

20 out 2017 às 19:05
Um ano após a Justiça Federal liberar a implantação da lei que obriga que motoristas liguem os faróis em rodovias de todo o país, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais de 11 mil multas para condutores que desrespeitaram a norma nas estradas federais do Espírito Santo.
Lei do Farol - 11 mil veículos multados nas estradas federais do ES
A lei entrou em vigência no dia 24 de maio de 2016. No entanto, a Justiça suspendeu a aplicação de multas no dia 2 de setembro por entender que a lei possibilitava que motoristas fossem multados em locais que não estavam indicados como rodovia. No dia 20 de outubro do ano passado, a exigência do uso do farol voltou a ser permitida pela Justiça.
Mesmo que a legislação agora determine que as rodovias devem estar identificadas, muitos motoristas ficam em dúvida sobre onde devem deixar os faróis acesos, principalmente em trechos urbanos.
Para evitar cometer uma infração, o inspetor da PRF Macedo Miranda aconselha que os condutores mantenham os faróis sempre acesos. “O motorista vai estar mais visível e mais seguro fora da rodovia e na rodovia, além de estar mais seguro, também vai evitar ser multado porque estará cumprindo a legislação”, contou. 
 
O inspetor também ressalta que a lei obriga o uso do farol baixo. Isso significa, por exemplo, que faróis altos, de neblina ou faroletes acesos não estão de acordo com a legislação.
A Polícia Rodoviária Federal também fez um levantamento sobre a quantidade de mortes por colisões frontais e atropelamentos de pedestres no período entre 1º de janeiro e 24 de maio de 2016, quando a lei não existia, e o mesmo período de 2017, com a legislação já vigente. Houve uma redução de 36 vítimas fatais em 2016 para 28 em 2017.
Também diminui o número de feridos. No ano passado, foram 220 em colisões frontais e atropelamentos. Já neste ano o total foi de 183. Segundo o inspetor Macedo Miranda, um dos principais motivos para essas reduções foi justamente a obrigatoriedade do uso de faróis durante o dia em rodovias.
 

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