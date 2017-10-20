Lei do farol: 11 mil veículos multados nas estadas federais do ES

Um ano após a Justiça Federal liberar a implantação da lei que obriga que motoristas liguem os faróis em rodovias de todo o país, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais de 11 mil multas para condutores que desrespeitaram a norma nas estradas federais do Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Lei do Farol - 11 mil veículos multados nas estradas federais do ES

A lei entrou em vigência no dia 24 de maio de 2016. No entanto, a Justiça suspendeu a aplicação de multas no dia 2 de setembro por entender que a lei possibilitava que motoristas fossem multados em locais que não estavam indicados como rodovia. No dia 20 de outubro do ano passado, a exigência do uso do farol voltou a ser permitida pela Justiça.

Mesmo que a legislação agora determine que as rodovias devem estar identificadas, muitos motoristas ficam em dúvida sobre onde devem deixar os faróis acesos, principalmente em trechos urbanos.

Para evitar cometer uma infração, o inspetor da PRF Macedo Miranda aconselha que os condutores mantenham os faróis sempre acesos. “O motorista vai estar mais visível e mais seguro fora da rodovia e na rodovia, além de estar mais seguro, também vai evitar ser multado porque estará cumprindo a legislação”, contou.

O inspetor também ressalta que a lei obriga o uso do farol baixo. Isso significa, por exemplo, que faróis altos, de neblina ou faroletes acesos não estão de acordo com a legislação.

A Polícia Rodoviária Federal também fez um levantamento sobre a quantidade de mortes por colisões frontais e atropelamentos de pedestres no período entre 1º de janeiro e 24 de maio de 2016, quando a lei não existia, e o mesmo período de 2017, com a legislação já vigente. Houve uma redução de 36 vítimas fatais em 2016 para 28 em 2017.