Lei de renegociação das dívidas nos Estados não beneficia Espírito Santo

O Espírito Santo reduziria em R$ 35 milhões o saldo da dívida com a União, caso a lei da renegociação das dívidas dos estados e municípios já estivesse em vigor. Essa informação é da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Tramita no Congresso Nacional um projeto que prevê aplicação imediata – sem necessidade de regulamentação – da lei sancionada no final do ano passado pela presidente Dilma Rousseff (PT). Aprovada na Câmara, o projeto deve ser votado na terça-feira (31) no Senado e tem se tornado uma dor de cabeça para a equipe econômica do governo. A dívida do Espírito Santo que pode ser renegociada passaria de R$ 1.180 bilhões para R$ 1.145 bilhões. A economia anual para o Estado seria de aproximadamente R$ 20 milhões. Porém, para a secretária Estadual da Fazenda, Ana Paula Vescovi, isso não seria benéfico para o Estado. A lei da renegociação prevê que as dívidas estaduais e municipais adquiridas até o ano de 1997 possam ser corrigidas pela taxa Selic ou pelo IPCA – o que for menor – mais 4% ao ano.

Atualmente, os débitos de prefeituras e governos estaduais com a União são corrigidos pelo IGP-DI mais 6¨a 9% ao ano. De acordo com a secretária da Fazenda, essa lei não é boa para o Espírito Santo, pois a dívida do estado com a União é pequena. Ela destacou que a lei vai beneficiar estados que possuem uma dívida grande, como São Paulo e Rio de Janeiro.“Os maiores beneficiados com esse refinanciamento feito em 1997 foram os estados que eram muito endividados e são justamente os estados mais ricos da federação: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e alguns outros estados. Eles foram muito beneficiados”, contou à Rádio CBN.InjustiçaA secretária destaca que por trás dessa lei há uma 'injustiça federativa' porque serão poucos os estados e municípios beneficiados. Atualmente a dívida do Estado com a União é de R$6.063 bilhões. Mas dentro desse montante, apenas 20%, ou seja, R$1.180 bilhão pode ser inserido dentro das regras de renegociação de dívidas.Além de não trazer tantos benefícios para o Espírito Santo, Vescovi salienta que com receita a menos, a União terá de compensar essas perdas, que podem vir através de aumento de impostos.“Nesse momento que estamos vivendo no Brasil, o governo federal terá que ajustar isso fazendo um superávit maior ou aumentando a taxa de juros. Ele terá de compensar isso de alguma forma porque ele não tem mais espaço fiscal. Ele está fazendo um ajuste fiscal severo e importante e nesse ajuste da União pagamos todos nós”, afirmou.Na visão da secretária, seria melhor para o Espírito Santo que a União não pagasse a dívida dos estados e investisse em obras como a do Aeroporto de Vitória e a duplicação da BR-262.