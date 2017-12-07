Lei de Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana é sancionada

Paulo Hartung sancionou a lei Crédito: CBN Vitória

O Governo do Espírito Santo sancionou a lei que instituiu o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana do Espírito Santo. O plano é uma exigência de uma lei federal que entrou em vigor em 2015, o Estatuto da Metrópole, e vai criar uma governança metropolitana.

O Estatuto prevê que o plano fosse instituído até janeiro de 2018, mas mesmo próximo ao limite, o Espírito Santo foi a primeira unidade da federação a cumprir a determinação.

O plano vai estabelecer ações para orientar o desenvolvimento da região Metropolitana e que terão como eixos centrais, segundo o governo, ordenamento territorial, mobilidade urbana, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

Vai ser estruturado um fórum de decisões e de construção de políticas integradas, com membro das prefeituras, do Governo do Estado, contando com a com participação de representantes.

Segundo a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves e presidente Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da Grande Vitória (Comdevit), o plano estabelece diretrizes para um desenvolvimento sustentável e integrado para as próximas três décadas.

"Já teve importantes trabalhos. Agora a gente dá um passo maior com a elaboração de um plano de desenvolvimento integrado para toda a Grande Vitória. É um planejamento para os próximos 30 anos na região Metropolitana", reforçou.

A responsabilidade de gerenciar o plano é do Conselho, composto por 17 conselheiros assim distribuídos: sete representantes do Governo do Estado, um representante de cada um dos sete municípios da Região Metropolitana, preferencialmente o prefeito, e três representantes da sociedade civil, indicados pela Federação das Associações de Moradores e dos Movimentos Populares do Estado do Espírito Santo (Famopes).