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ESTACIONAMENTO ROTATIVO

Legislativo Estadual pede que Vitória cancele multas do rotativo na Capital

Solicitação encaminhada ao Executivo Municipal também pede o ressarcimento dos valores pagos ao serviço de guincho

Publicado em 29 de Maio de 2015 às 22:46

Publicado em 

29 mai 2015 às 22:46
A deputada estadual Janete de Sá (PMN) pediu que a Prefeitura de Vitória cancele todas as multas emitidas nos últimos três meses na área de estacionamento rotativo. De acordo com a parlamentar, um decreto municipal diz que o usuário que estacionar de forma irregular tem o prazo de 48 horas para regularizar a situação. A regularização se daria através do pagamento do uso da vaga pelo período do dia, no valor de R$ 9. A deputada também pede o ressarcimento dos valores pagos ao serviço de guincho.Janete de Sá explica que, ao analisar o decreto, constatou que centenas de motoristas foram multados devido a um erro, já que de acordo com a lei municipal o veículo não poderia ser guinchado, nem o motorista ser multado em R$ 53,20.
Legislativo Estadual pede que Vitória cancele multas do rotativo na capit
“Não cabe essa remoção nem os valores das multas, no nosso entendimento. Esse decreto disciplina sobre o valor da multa, que tem que ser três vezes a hora do estacionamento, que daria R$ 9 pelo motorista não ter pago o valor do estacionamento”, disse à Rádio CBN Vitória.
A deputada acrescenta que o Código Brasileiro de Trânsito prevê a remoção do veículo, entretanto, como a prefeitura regulamentou a lei por meio do decreto, o cidadão não pode ter o carro guinchado. “No nosso entendimento ele tem 48 horas para regularizar sua situação e só depois disso que seria feita a remoção”, afirmou.
Por nota, a Prefeitura de Vitória informou que o procurador municipal tem prazo de 20 dias úteis para emitir parecer nos processos encaminhados à Procuradoria.

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