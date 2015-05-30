Legislativo Estadual pede que Vitória cancele multas do rotativo na Capital

A deputada estadual Janete de Sá (PMN) pediu que a Prefeitura de Vitória cancele todas as multas emitidas nos últimos três meses na área de estacionamento rotativo. De acordo com a parlamentar, um decreto municipal diz que o usuário que estacionar de forma irregular tem o prazo de 48 horas para regularizar a situação. A regularização se daria através do pagamento do uso da vaga pelo período do dia, no valor de R$ 9. A deputada também pede o ressarcimento dos valores pagos ao serviço de guincho.Janete de Sá explica que, ao analisar o decreto, constatou que centenas de motoristas foram multados devido a um erro, já que de acordo com a lei municipal o veículo não poderia ser guinchado, nem o motorista ser multado em R$ 53,20.