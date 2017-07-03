Santuário Nacional São José de Anchieta Crédito: Divulgação/Santuario de Anchieta

Para debater o legado cultural dos jesuítas no Estado e no resto do Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e a Companhia de Jesus vão promover em Anchieta o "Seminário Jesuítas no Brasil: Legado para o Patrimônio Histórico".

Your browser does not support the audio element. Legado cultural dos jesuítas é tema de seminário em Anchieta

O evento é gratuito e vai ser realizado entre 31 de julho e 4 de agosto. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de julho, pelo e-mail [email protected]

O seminário faz parte das das comemorações dos 80 anos de criação do Iphan, autarquia do Governo Federal, vinculada ao Ministério da Cultura, responsável pela preservação do acervo patrimonial material e imaterial do país.

No Espírito Santo, são quatro os bens de origem jesuítica considerados Patrimônio Nacional: a Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Residência em Anchieta, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Guarapari, a Igreja dos Reis Magos e Residência em Serra e a Igreja da Ajuda em Viana. Superintendente do Iphan no Espírito Santo, Elisa Machado Taveira destaca a importância dos jesuítas para o país, reforçando que eles fazem parte da construção histórica do Brasil.

"Os jesuítas fizeram parte da construção da história do Brasil. Os jesuítas eles vinham e tinham essas missões evangelizadoras, os aldeamentos. Eles tinham escolas, fazendas de produção, capelas, colégios - esse trabalho no Brasil inteiro no contato com os indígenas", comenta.

Após a abertura, será realizada missa em homenagem a Santo Inácio de Loyola, no dia 31 de julho. Nos dias 1º e 2 de agosto, acontecem as conferências sobre a presença dos jesuítas nos Estados. Nesta etapa, cada uma das sete federações vai falar sobre o legado jesuíta para o patrimônio histórico.

"Em cada uma das falas dos Estados do Espírito Santo, Maranhão, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pará vai ter um jesuíta e um representante do Iphan para debater esse legado",complementa a superintendente.

No dia 3 de agosto, serão apresentados projetos acadêmicos de pesquisa sobre o patrimônio jesuíta e, no período da tarde, os participantes realizam visita à Igreja Nossa Senhora de Assunção.