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PENTACAMPEÃ

'Leão' de Vila Velha conquista o quinto título no Carnaval de Vitória

A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a grande campeã de 2015, após os desfiles das escolas de samba no último fim de semana

Publicado em 10 de Fevereiro de 2015 às 21:14

Publicado em 

10 fev 2015 às 21:14
A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a grande campeã do Carnaval de Vitória em 2015. Desde o início da apuração a agremiação da Glória se manteve à frente, e com vantagem, das demais escolas. As fantasias luxuosas e os grande carros alegóricos contribuíram para que a MUG vencesse com 399,20 pontos. Este foi o quinto título do 'Leão' de Vila Velha. A segunda colocada, Unidos de Jucutuquara, obteve a nota 396,80. A escola de Cariacica, Boa Vista, ficou em terceiro lugar. A apuração foi realizada no ginásio do Álvares Cabral, em Vitória. As torcidas de todas as agremiações acompanharam as notas quesito a quesito. O presidente da MUG, Robertinho, acompanhou a apuração no local. Após a consagração da escola, Robertinho comentou que o clima familiar contribuiu para a Vermelha e Branco da Glória conquistar várias notas 10. “O sentimento é de um trabalho de família. Os carnavalescos de todo país e do mundo, chegam, sentem o clima familiar e prestam um belo trabalho”, contou à Rádio CBN Vitória.
Leão de Vila Velha conquista o quinto título no Carnaval de Vitória
O presidente da campeã do Grupo A contou que desde cedo a quadra da escola está em festa, pois eles já sabiam que o título seria da MUG. Ele contou que o pentacampeonato consagra a MUG como uma das maiores campeãs do Carnaval Capixaba. “A MUG é a escola mais nova e já atingiu cinco títulos no Sambão do Povo. Acredito que é a escola que mais conquistou títulos no Sambão”, destacou.
Com enredo “Nos Reinos de Sua Majestade – O Sonho” a escola de samba retratou na avenida os mais diversos sonhos. À frente da bateria há 10 anos, Fernanda Figueiredo contou que assim como no enredo, mais um sonho foi realizado. “Valeu muito a pena. A comunidade e todos os integrantes sonharam juntos, acreditaram, e o sonho se tornou realidade”, disse.
Novo Império cai e Pega no Samba sobe
A Unidos da Piedade ficou em quarto lugar. Ocupando a última colocação, a Novo Império foi rebaixada e em 2016 vai desfilar na sexta-feira, juntos com as escolas do Grupo B.
Já a escola Pega no Samba foi a campeã do Grupo B do Carnaval de Vitória e em 2016, sobe para a elite das escolas e desfila pelo Grupo A, no sábado. Em segundo lugar ficou a Independente de São Torquato, seguida da Imperatriz do Forte, Tradição Serrana e Unidos de Barreiros, que caiu para o grupo de acesso em 2016. A Andaraí, foi a campeã do Grupo de Acesso e no próximo ano desfila na sexta-feira.

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