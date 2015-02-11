A Mocidade Unida da Glória (MUG) é a grande campeã do Carnaval de Vitória em 2015. Desde o início da apuração a agremiação da Glória se manteve à frente, e com vantagem, das demais escolas. As fantasias luxuosas e os grande carros alegóricos contribuíram para que a MUG vencesse com 399,20 pontos. Este foi o quinto título do 'Leão' de Vila Velha. A segunda colocada, Unidos de Jucutuquara, obteve a nota 396,80. A escola de Cariacica, Boa Vista, ficou em terceiro lugar. A apuração foi realizada no ginásio do Álvares Cabral, em Vitória. As torcidas de todas as agremiações acompanharam as notas quesito a quesito. O presidente da MUG, Robertinho, acompanhou a apuração no local. Após a consagração da escola, Robertinho comentou que o clima familiar contribuiu para a Vermelha e Branco da Glória conquistar várias notas 10. “O sentimento é de um trabalho de família. Os carnavalescos de todo país e do mundo, chegam, sentem o clima familiar e prestam um belo trabalho”, contou à Rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Leão de Vila Velha conquista o quinto título no Carnaval de Vitória

O presidente da campeã do Grupo A contou que desde cedo a quadra da escola está em festa, pois eles já sabiam que o título seria da MUG. Ele contou que o pentacampeonato consagra a MUG como uma das maiores campeãs do Carnaval Capixaba. “A MUG é a escola mais nova e já atingiu cinco títulos no Sambão do Povo. Acredito que é a escola que mais conquistou títulos no Sambão”, destacou.

Com enredo “Nos Reinos de Sua Majestade – O Sonho” a escola de samba retratou na avenida os mais diversos sonhos. À frente da bateria há 10 anos, Fernanda Figueiredo contou que assim como no enredo, mais um sonho foi realizado. “Valeu muito a pena. A comunidade e todos os integrantes sonharam juntos, acreditaram, e o sonho se tornou realidade”, disse.

Novo Império cai e Pega no Samba sobe

A Unidos da Piedade ficou em quarto lugar. Ocupando a última colocação, a Novo Império foi rebaixada e em 2016 vai desfilar na sexta-feira, juntos com as escolas do Grupo B.