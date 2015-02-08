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CARNAVAL DE VITÓRIA

'Leão da Glória' esbanja luxo em fantasias e alegorias extravagantes

Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a quinta e última escola a desfilar no Sambão do Povo, em Vitória

Publicado em 08 de Fevereiro de 2015 às 07:27

Publicado em 

08 fev 2015 às 07:27
PATRÍCIA SCALZER
Rádio CBN Vitória (93,5 FM)A Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a quinta e última escola de samba a desfilar no Sambão do Povo, em Vitória. A agremiação ganhou sinal verde às 03h47. Ela entrou na passarela do samba com cinco minutos de atraso. As fantasias luxuosas e os carros alegóricos gigantescos e bem produzidos marcaram o desfile da MUG.Com o enredo "Nos reinos de sua majestade, o sonho", o Leão da Glória, em Vila Velha, mostrou os mais diversos sonhos. Antes do desfile, a agremiação fez um minuto de silêncio em homenagem a Adilson Ribeiro, o mestre Ditão, presidente da Unidos de Jucutuquara, que faleceu na última quinta-feira (05), em decorrência de um infarto fulminante.A MUG desfilou para conquistar o pentacampeonato. A comissão de frente, muito bem coreografada, representou a noite. A agremiação entrou com dois mil componentes,19 alas,cinco carros alegóricos, 180 ritmistas e 70 baianas.A bateria também fez bonito na avenida. Com paradinhas e coreografias, os ritmistas empolgaram o público das arquibancadas. O carro alegórico com o símbolo da escola, o leão, encerrou o desfile. A MUG encerrou o Carnaval de Vitória com uma apresentação de 68 minutos.

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