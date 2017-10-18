Os trabalhadores da Samarco entraram em acordo com a mineradora para um novo período de suspensão de contratos. O chamado layoff terá duração de cinco meses que serão contados a partir do dia 1º de novembro. Atualmente, cerca de 800 empregados da empresa estão com os contratos de trabalho suspensos até o dia 31 de outubro.

Your browser does not support the audio element. Layoff da Samarco será prorrogado por mais cinco meses

Agora, o acordo precisa ser aprovado pelas assembleias dos trabalhadores vinculados ao Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal) e ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana (Metabase).

O novo período de layoff vai garantir os mesmos itens do acordo atual. Isso significa que os empregados da Samarco vão continuar recebendo o valor correspondente à renda líquida mensal. Além disso, benefícios como plano de saúde e demais auxílios serão mantidos. Os trabalhadores também passam por cursos de qualificação profissional.

Segundo o presidente do Sindimetal, Max Célio de Carvalho, os trabalhadores já se articulam para discutir o que será feito depois que acabar o período do próximo layoff. “Sabemos que, agora, essa é a última oportunidade que temos de acordos de layoff com esse perfil. Então, dentro desses cinco meses, nós vamos abrir um diálogo com a empresa a respeito das outras possibilidades que vamos construir sempre com esse objetivo de manutenção de postos de trabalho”, disse.

Desde a paralisação das atividades da Samarco, após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, os trabalhadores da empresas foram submetidos a períodos de férias coletivas, licença remunerada e layoff. Hoje, a empresa tem cerca de 1.800 empregados próprios, dos quais cerca de 800 estão com os contratos suspensos.