Lava Jato sai fortalecida após prisão de temer, avaliam especialistas

O ex-presidente Michel Temer é abordado pela Polícia Federal no meio de avenida do Rio; ele foi preso Crédito: Reprodução/TV Globo

A prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) vai fortalecer a Operação Lava Jato. Esta é a análise de especialistas ouvidos pela Rádio CBN Vitória. As prisões de Temer e do ex-ministro Moreira Franco se tornam emblemáticas, tendo em vista que, dias antes, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que crimes da Lava-Jato devem tramitar na Justiça Eleitoral.

O professor da Ufes e doutor em Direito Civil, Gilberto Fachetti, destacou que o juiz Marcelo Bretas, que decretou a prisão preventiva do ex-presidente, foi claro em informar que não via nos supostos crimes relação com crimes eleitorais, por isso, não havia a necessidade de encaminhar o processo para a Justiça Eleitoral.

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Mantendo o caso na Justiça comum, a operação fica mais forte. “Essa é uma situação de fortalecimento da Lava-Jato no momento em que a decisão do Supremo tende a esvaziá-la”, disse Fachetti. Ouça:

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Para o economista e mestre em planejamento e políticas, Wallace Millis, a prisão de um ex-presidente deixa reflexos negativos na política e também na economia. Ele destaca que os investidores precisam de um país estável a longo prazo para poder investir. Esses fatos, acabam atraindo instabilidade e desemprego.

“O investidor do setor empresarial precisa ter uma expectativa a longo prazo. Não é a Bolsa ou o dólar de hoje que é importante, mas o que vai acontecer com a economia brasileira nos próximos anos, nas próximas décadas. O que se projeta para o futuro que se torna relevante. Mas nesse quadro de instabilidade, temos as incertezas e todos os dissabores que a crise provoca”, afirmou.,

O diretor da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossini, também acredita que a Operação Lava-Jato sai mais fortalecida desse processo. Ele destacou que é lamentável a prisão de um ex-presidente, mas isso mostra um avanço no combate à corrupção.

“Por um lado nós temos a impunidade sendo combatida, mas por outro lado, as instituições do país vão perdendo crédito, uma vez que o presidente e seus companheiros estão às voltas de um escândalo de corrupção”, disse.