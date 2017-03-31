Laudo médico para idosos poderá ser substituído por triagem em Vila Velha

O laudo médico exigido para que os idosos possam ser imunizados contra a febre amarela poderá ser substituído, a partir do próximo dia 03 de abril, por uma triagem, em Vila Velha, que será feita por qualquer profissional de saúde no momento em que o cidadão for em busca da vacina.

Segundo a responsável pela vacinação no município, Marcia Andreolo, o procedimento segue normas técnicas do Programa de Imunização do Ministério da Saúde, que prevê que as avaliações podem ser feitas por qualquer profissional da área capacitado.

“Esses procedimentos podem ser adotados por qualquer município. Nós elaboramos o que será aplicado em Vila Velha com base na norma técnica 04. O idoso, quando chega na unidade, poderá ser avaliado pelos enfermeiros ou pelo médico. Ele vai responder ao cheklist e ao final assinar se responsabilizando pelas informações”, explicou.

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Segundo Andreolo, todas as unidades de saúde de Vila Velha já receberam o formulário. Entre os itens que fazem parte dos questionamentos estão: a presença ou não de doenças crônicas, imunossupressoras, uso de medicamentos, entre outras.

Os idosos que nunca foram vacinados e estejam sem o laudo médico vão receber a vacina caso atendam aos pré-requisitos estabelecidos na avaliação que será aplicada. Esse público será acompanhado em relação aos eventos adversos pós-vacinação.

Vacinação intensificada

Após a confirmação da morte de quatro macacos por febre amarela no município, a Prefeitura de Vila Velha está intensificando a vacinação. A estratégia da Secretaria de Saúde engloba todos os bairros, no entanto, com foco nas regiões onde os primatas foram encontrados mortos.