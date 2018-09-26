Laudo de acidente em Portocel ainda não foi concluído

Mortos em Portocel Crédito: Gazeta Online

Dois meses após o acidente que deixou três trabalhadores mortos em um navio que estava atracado em Portocel, Aracruz, ainda não há confirmação sobre as causas do acidente. De acordo com o Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo (Estiva) e com a viúva de um dos trabalhadores, as famílias das vítimas não recebem auxílio financeiro de Portocel após as mortes.

A Polícia Civil informou que “a causa do acidente segue sob investigação da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Aracruz. O caso segue sob segredo de Justiça, decretado por meio da 2ª Vara Criminal de Aracruz. Outras informações só serão repassadas após a conclusão do inquérito.”

Segundo a viúva do arrumador Clóvis Lira da Silva, Edileuza Maria da Conceição, ela tem recebido assistência apenas do Sindicato dos Estivadores. “Da empresa, até hoje, nada. O Sindicato dos Estivadores, sim, conversam comigo sempre que eu preciso. Quando tenho que resolver algum problema, eles estão sempre prontos para me ajudar. Mas a empresa do acidente, até hoje, não”, disse.

O presidente da Estiva, José Adilson Pereira, diz que há um acordo para que uma ajuda financeira seja dada às famílias, mas esse auxílio ainda não está sendo pago. “Nós estamos aguardando um parecer jurídico da companhia para saber de quanto vai ser, mas não saiu nada ainda”, afirmou.

José Adilson Pereira considera que o tempo para a conclusão do laudo do acidente ainda está dentro da normalidade. Ele acredita que o mais provável é que tenha faltado oxigênio no local onde aconteceu o acidente, e não que houvesse algum gás tóxico.

Por nota, a empresa respondeu dizendo que, "enquanto as investigações não chegam a uma conclusão sobre a ocorrência no navio Sepetiba Bay, Portocel, de forma voluntária, vem prestando apoio às famílias via Sindicato dos Estivadores."

O ACIDENTE