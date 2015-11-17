SUSTO

Lanchonete é tomada por chamas na Reta da Penha, em Vitória

Ninguém ficou ferido. Incêndio chamou atenção de curiosos e provocou transtornos no trânsito

Publicado em 17 de Novembro de 2015 às 16:54

Um incêndio em uma lanchonete na Reta da Penha, em Vitória, chamou a atenção de quem passava pelo local na manhã desta terça-feira (17). O fogo começou por volta das 7h30 na cozinha do estabelecimento, como contou o proprietário Olair Ferreira. Ao perceber a fumaça, o proprietário acionou o corpo de bombeiros que chegou ao local em pouco mais de 15 minutos.
Diony Silva - Lanchonete é tomada por chamas na Reta da Penha, em Vitória
A ação dos militares para conter o incêndio durou pouco mais de uma hora. Apesar do fogo ter sido controlado rápido, na avenida havia muita fumaça, o que chegou a provocar complicações no trânsito na região. Além de uma lanchonete, no imóvel também funciona uma loja de utensílios para o lar, que não foi atingida pelas chamas.
Para entrar no estabelecimento em chamas, o Corpo de Bombeiros precisou serrar a porta que dá acesso à loja. A Guarda Municipal e a Defesa Civil também estiveram no local e prestaram o primeiro atendimento na ocorrência.

