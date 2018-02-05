O empresário Sérgio Meireles colocou madeiras para atravessar pontos de alagamento na rua onde mora Crédito: Caíque Verli

Sair de casa em períodos chuvosos é um desafio para os moradores da Grande Jucu, região de Vila Velha. Quando chove, casas de Riviera da Barra, Santa Paula 1 e 2 ficam praticamente "ilhadas", no meio de pontos de alagamentos e muita lama.

Your browser does not support the audio element. Lama toma conta de bairros de Vila Velha e deixa moradores ilhados

Para ir trabalhar, ir à escola, ou uma simples ida à padaria, os moradores precisam arranjar um jeitinho para não sujar roupas e sapatos. Em algumas ruas, eles chegam a colocar pedaços de madeira que funcionam como uma espécie de ponte para atravessar as áreas alagadas.

E o problema não é de agora. A doméstica Luciana dos Santos mora em Santa Paula há 22 anos e diz que o transtorno é recorrente.

"Muita lama, muita lama. Às vezes não dá nem para passar. Tem que sair com uma sacola no pé, carregar alguma coisa para limpar o sapato. É muito humilhante", reclama.

A Prefeitura chegou a fazer uma obra em uma das ruas de Santa Paula 1, com brita e fazendo a compactação do solo, mas o empresário Sérgio Meireles diz que falta ainda construir bocas de lobo em outras vias para a água da chuva escoar.

"A pista ficou resistente? Ficou. Ficou alta? Ficou. Mas ilhando todas as outras em volta. O acúmulo de água dobrou agora. Eles precisam ver o que fazer com as outras ruas, providenciando bocas de lobo para escorrer a água", pede ele.

Até quando não chove, a falta de asfalto nas ruas da região incomodam os moradores. A dona de casa Penha Mardegan sofre para conseguir limpar a poeira de casa.

"É muita poeira e a gente não está aguentando mais. A casa da gente está ficando terra no chão. Você passa pano e sai terra", lamenta.