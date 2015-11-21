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Lama que invadiu o Rio Doce chega ao mar

Os rejeitos de minério atravessaram o povoado de Regência e começaram a desaguar no litoral capixaba por volta das 16h

Publicado em 21 de Novembro de 2015 às 20:50

Publicado em 

21 nov 2015 às 20:50
A lama das barragens da Samarco rompidas em Mariana, Minas Gerais, chegou ao mar, em Linhares, no final da tarde deste sábado (21). Os rejeitos de minério atravessaram o povoado de Regência e começaram a desaguar no litoral capixaba por volta das 16h. 
A Justiça estadual determinou nesta sexta-feira (20) o aumento da abertura da foz do Rio Doce, na região de Regência, para que a lama chegue ao mar com maior facilidade e se dilua rapidamente.
A decisão se contrapõe à determinação da Justiça Federal, que na última quarta-feira (18) pediu que a Samarco apresentasse um plano de contenção da lama antes de chegar no oceano, com vê multa diária de R$ 10 milhões em caso de descumprimento.
54757 - Rafael Monteiro de Barros - Justiça manda Samarco facilitar escoamento de água com lama ao mar - CBNGAZ - 1.51s - 21-11-15.mp3
A mineradora apresentou à Justiça Federal do Espírito Santo um pedido de suspensão da ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF-ES). Até o momento, a decisão da Justiça Federal quanto ao pedido não foi publicada.

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