Lama que invadiu o Rio Doce chega ao mar

A lama das barragens da Samarco rompidas em Mariana, Minas Gerais, chegou ao mar, em Linhares, no final da tarde deste sábado (21). Os rejeitos de minério atravessaram o povoado de Regência e começaram a desaguar no litoral capixaba por volta das 16h.

A Justiça estadual determinou nesta sexta-feira (20) o aumento da abertura da foz do Rio Doce, na região de Regência, para que a lama chegue ao mar com maior facilidade e se dilua rapidamente.

A decisão se contrapõe à determinação da Justiça Federal, que na última quarta-feira (18) pediu que a Samarco apresentasse um plano de contenção da lama antes de chegar no oceano, com vê multa diária de R$ 10 milhões em caso de descumprimento.

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