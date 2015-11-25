Lama pode ter causado extinção de cinco espécies de peixes no Rio Doce

Cinco espécies de peixes do Rio Doce podem ter sido extintas com a passagem da lama proveniente da barragem da Samarco, em Minas Gerais. O alerta foi feito pelo analista ambiental do Ibama, Jacques Passamani, em audiência pública entre representantes da mineradora, dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho e de entidades ambientais, na tarde desta terça-feira (24), na sede da Justiça Federal, em Vitória. O peixe mais procurado pelos ambientalistas era o surubim do Doce, que não foi encontrado pelas equipes de resgate.

De acordo com Passamani, as ações de remoção da fauna aquática do Rio Doce priorizaram as espécies endêmicas, que são aquelas que só existem em determinada região, e as que eram consideradas em extinção. O analista ambiental contou que 11 espécies que corriam risco de serem extintas foram procuradas ao longo do rio, mas somente seis foram encontradas. Os demais peixes podem ter desaparecido para sempre.

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O analista do Ibama ressaltou que é preciso haver estudos para identificar se as espécies foram realmente dizimadas ou se ainda existem em lagoas da região do Rio Doce. Caso os peixes tenham sido extintos, Passamani destacou a necessidade de se fazer análises que identifiquem se os peixes foram extintos antes ou depois da passagem da lama.

Aves e camarões

Outra preocupação frisada pelo profissional do Ibama foi com as aves e com os camarões da região da foz do Rio Doce. Na audiência, ele relatou que foram encontrados mortos dois pássaros que vão ao local para se alimentar dos peixes. O analista ambiental considerou que é preciso identificar a causa da morte desses animais e solicitou ao juiz federal Rodrigo Reiff Botelho, que conduzia a audiência pública, que a Samarco disponibilize um especialista em aves para trabalhar na região de Regência, em Linhares.