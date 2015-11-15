Lama no Rio Doce: tropa do Exército chega a Colatina para operação de distribuição de água

Uma tropa com 100 militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército chegou a Colatina, no início da tarde deste domingo (15), para atuar em uma operação de distribuição de água para a população do município, que pode ficar sem abastecimento por conta da onda de lama proveniente das barragens da mineradora Samarco. O Exército vai montar uma base no ginásio municipal e já poderá iniciar as atividades assim que o abastecimento de água for interrompido.
Os militares prestarão apoio à Defesa Civil nas operações de distribuição de água. O município já conta com 51 cisternas – 44 com capacidade para 10 mil litros e 7 com capacidade para 5 mil litros – que serão instaladas em pontos que ainda serão definidos. A distribuição de água será feita apenas em caso de interrupção do abastecimento na cidade. Segundo o chefe da Defesa Civil Estadual em Colatina, Major Rodrigues, a maneira como a distribuição será feita para a população ainda não foi estabelecida.
De acordo o comandante do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, coronel Hiroshi, os militares vão atuar desarmados em Colatina, apenas trabalhando no auxílio à Defesa Civil.
Doação de água
A população do Estado também está mobilizada para ajudar os municípios que poderão ter o fornecimento de água interrompido. Desde a última segundafeira (9), o Corpo de Bombeiros do Estado está recolhendo doações de água mineral para levar a Colatina e Baixo Guandu. Somente em Vitória, mais de 22 mil litros já foram doados.
Onda de lama
As cidades de Baixo Guandu, Colatina e Linhares podem ficar sem água por conta da lama de rejeito de minério proveniente das barragens da mineradora Samarco que se romperam em Mariana, Minas Gerais. Os resíduos, que já provocaram interrupção do fornecimento de água em cidades de Minas Gerais, devem chegar ao Espírito Santo nos próximos dias e causar corte da captação feita no Rio Doce.