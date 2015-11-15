Lama no Rio Doce: tropa do Exército chega a Colatina para operação de distribuição de água

Uma tropa com 100 militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército chegou a Colatina, no início da tarde deste domingo (15), para atuar em uma operação de distribuição de água para a população do município, que pode ficar sem abastecimento por conta da onda de lama proveniente das barragens da mineradora Samarco. O Exército vai montar uma base no ginásio municipal e já poderá iniciar as atividades assim que o abastecimento de água for interrompido.

Os militares prestarão apoio à Defesa Civil nas operações de distribuição de água. O município já conta com 51 cisternas – 44 com capacidade para 10 mil litros e 7 com capacidade para 5 mil litros – que serão instaladas em pontos que ainda serão definidos. A distribuição de água será feita apenas em caso de interrupção do abastecimento na cidade. Segundo o chefe da Defesa Civil Estadual em Colatina, Major Rodrigues, a maneira como a distribuição será feita para a população ainda não foi estabelecida.

De acordo o comandante do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, coronel Hiroshi, os militares vão atuar desarmados em Colatina, apenas trabalhando no auxílio à Defesa Civil.

Doação de água

A população do Estado também está mobilizada para ajudar os municípios que poderão ter o fornecimento de água interrompido. Desde a última segunda­feira (9), o Corpo de Bombeiros do Estado está recolhendo doações de água mineral para levar a Colatina e Baixo Guandu. Somente em Vitória, mais de 22 mil litros já foram doados.

Onda de lama