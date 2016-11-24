Por conta da grande quantidade de lama de rejeitos de minério que ainda está depositada ao longo do Rio Doce, as cidades abastecidas pelo manancial podem sofrer com uma turbidez elevada da água e a consequente interrupção da captação feita no rio. Segundo o prefeito de Colatina, Leonardo Deptulski (PT), caso isso aconteça, 50% da demanda de água da cidade pode deixar de ser atendida.

De acordo com o prefeito, que também é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Colatina agora conta com uma estação de captação no Rio Santa Maria do Doce e outra no Rio Pancas, o que é suficiente para suprir metade da demanda global de água da cidade.

Your browser does not support the audio element. Lama no Rio Doce ainda pode comprometer abastecimento de água em Colatina

A suspensão da captação de água no Rio Doce é considerada o pior cenário possível para o período chuvoso, segundo Deptulski. Mesmo com uma grande quantidade de chuva durante esta semana, a cidade manteve o abastecimento normalmente, sem nenhum tipo de problema.

De acordo com Deptulski, no caso de uma interrupção ser necessária, já há medidas paliativas planejadas. A partir dessa hipótese, ele explica como o problema seria tratado. “Com captações alternativas, a empresa está preparada com carro-pipa e com aquisição de água mineral se isso for necessário”, disse.

Além do prefeito de Colatina, o governador Paulo Hartung (PMDB) e outras autoridades do Espírito Santo, de Minas Gerais e do governo federal participaram, na tarde desta quinta-feira (24), em Vitória, de uma reunião do Comitê Interfederativo, que foi criado para tratar sobre os danos causados pela lama de rejeitos de minério da Samarco.

Diques para conter lama

A presidente do Ibama, Suely Araújo, que esteve presente na reunião, explicou que ainda há cerca de 32 milhões de metros cúbicos de lama estacionados entre Bento Rodrigues e a Usina Hidrelétrica de Risoleta Neves, em Minas Gerais. Os diques que seriam construídos pela Samarco no Rio Gualaxo do Norte, afluente do Rio Doce, teriam a capacidade de conter somente 200 mil metro cúbicos. Durante a reunião do Comitê Interfederativo, foi pedido que a Fundação Renova apresente alternativas para esse problema até o período chuvoso entre 2017 e 2018, como explica a presidente do Ibama.

“Os dados que nós temos do que os diques conseguiriam segurar seriam 200 mil metros cúbicos. Diante do volume aproximado de 32 milhões de metros cúbicos dispostos na região é muito insignificante para construir uma estrutura que altera o curso do rio. Não é um dique de mineração, é um dique no meio do rio. Então, a avaliação dos técnicos é que o impacto ambiental derivado dessas construções é maior que os benefícios”, frisou.