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Lama no meio da rua gera demissões em Vila Velha

Passar de carro por algumas ruas de Santa Paula I é impossível e até o ônibus da linha que atende o bairro parou de circular

Publicado em 26 de Julho de 2017 às 13:09

Publicado em 

26 jul 2017 às 13:09
A recessão vem sendo motivo para a demissão em diversos setores no país. No bairro Santa Paula I, em Vila Velha, no entanto, a motivação é outra. Um empreendedor teve de demitir funcionários de dois estabelecimentos dele. Uma fica ao lado da outra: uma academia e uma pequena fábrica de equipamentos para academia. A lama, no meio da rua, reduziu a clientela em ambos os negócios e também dificultava a chegada dos empregados ao serviço.
O empresário Sérgio Meireles, de 52 anos, demitiu 16 dos 24 funcionários nos dois locais. As demissões ocorreram nos últimos três meses. “Com esse problema nossos clientes não chegam até a fábrica. Aí se temos redução de clientes e de trabalho. Com isso temos que demitir funcionários”, declara.
A prefeitura iniciou obras nas ruas do bairro recentemente, mas só piorou o que já estava ruim, segundo o empresário em entrevista à Rádio CBN. “A prefeitura veio, passou as máquinas e ficou de colocar britas para pelo menos melhorar a acessibilidade. Mas só piorou e não definiram o que era para ter sido feito”, considera.
UM DIA SEM SERVIÇO
Passar com algum veículos em algumas ruas do bairro é impossível. Os funcionários de Sérgio já chegaram a ser dispensados em um dia de trabalho porque não havia ônibus passando na região. Há dez dias os ônibus só circulam dentro do bairro Santa Paula II. Moradores de Santa Paula I reclamam até dos riscos para quem chega em casa à noite, de acordo com o líder comunitário, Adir Barbosa. “As pessoas, para saírem de casa, precisam pisar na lama. Para sair no meu portão eu preciso usar uma bota sete léguas”, lamenta.
Moradores tem dificuldades de passar pelo bairro Santa Paula I de carro Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória
Por meio de nota, a prefeitura de Vila Velha disse que o bairro é considerado de atendimento emergencial e que na próxima semana a água parada nas ruas deverá ser drenada. A Prefeitura informa que assim que as chuvas pararem vai reiniciar os serviços de manutenção das vias não pavimentadas, pois é necessário que o solo não esteja encharcado. Sobre a linha que atende o bairro, a Ceturb-GV informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação da via e caso seja possível os ônibus retornarão ao itinerário normal.

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