Lama no meio da rua gera demissões em Vila Velha

A recessão vem sendo motivo para a demissão em diversos setores no país. No bairro Santa Paula I, em Vila Velha, no entanto, a motivação é outra. Um empreendedor teve de demitir funcionários de dois estabelecimentos dele. Uma fica ao lado da outra: uma academia e uma pequena fábrica de equipamentos para academia. A lama, no meio da rua, reduziu a clientela em ambos os negócios e também dificultava a chegada dos empregados ao serviço.

O empresário Sérgio Meireles, de 52 anos, demitiu 16 dos 24 funcionários nos dois locais. As demissões ocorreram nos últimos três meses. “Com esse problema nossos clientes não chegam até a fábrica. Aí se temos redução de clientes e de trabalho. Com isso temos que demitir funcionários”, declara.

A prefeitura iniciou obras nas ruas do bairro recentemente, mas só piorou o que já estava ruim, segundo o empresário em entrevista à Rádio CBN. “A prefeitura veio, passou as máquinas e ficou de colocar britas para pelo menos melhorar a acessibilidade. Mas só piorou e não definiram o que era para ter sido feito”, considera.

UM DIA SEM SERVIÇO

Passar com algum veículos em algumas ruas do bairro é impossível. Os funcionários de Sérgio já chegaram a ser dispensados em um dia de trabalho porque não havia ônibus passando na região. Há dez dias os ônibus só circulam dentro do bairro Santa Paula II. Moradores de Santa Paula I reclamam até dos riscos para quem chega em casa à noite, de acordo com o líder comunitário, Adir Barbosa. “As pessoas, para saírem de casa, precisam pisar na lama. Para sair no meu portão eu preciso usar uma bota sete léguas”, lamenta.

Moradores tem dificuldades de passar pelo bairro Santa Paula I de carro Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória