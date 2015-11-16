Lama de barragens da Samarco chega ao Espírito Santo

A onda de lama e rejeitos de minério que vazou das barragens da Samarco atravessou a divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo por volta das 17h20 desta segunda-feira, segundo informações do Serviço Autônomo de Água (SAAE) e Esgoto de Baixo Guandu. As primeiras imagens da enxurrada de água barrenta se aproximando do território capixaba passaram a circular na internet, na manhã de hoje, e impressionam.

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Assim que atingiu a represa da Usina de Aimorés (MG), com cerca de 30 quilômetros de extensão, a mancha de lama saiu da superfície e passou a se locomover lentamente pelo fundo do rio. Assim que chegou ao fim da barragem, na manhã desta segunda-feira (16), a lama “pegou todo mundo de surpresa”, afirma o diretor do Saae de Baixo Guandu, Luciano Magalhães.