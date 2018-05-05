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Reúso de material cirúrgico

Lama Cirúrgica: novas investigações podem ampliar operação

Nove pessoas já viraram rés na Operação que investiga o reúso de material cirúrgico

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 14:57

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 mai 2018 às 14:57
Produtos hospitalares apreendidos na nova fase da operação Lama Cirúrgica Crédito: Caíque Verli | CBN
Além dos nove denunciados, entre empresários e médicos que viraram réus na Operação Lama Cirúrgica, outras empresas e pessoas ainda são investigadas por suspeita de participação no esquema criminoso, que segundo denúncia, reutilizava material cirúrgico em hospitais do Espírito Santo.
Através de nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) - órgão ligado à pasta - está investigando outras empresas e pessoas físicas, a partir de indícios colhidos durante a operação, na mesma modalidade criminosa. Isso indica que a operação pode ter, em breve, outros desdobramentos na área da saúde.
Lama Cirúrgica - novas investigações podem ampliar operação
O delegado responsável pela Operação, Alexandre Passamani Galvão, concluiu o inquérito. O Ministério Público apresentou denúncia e a Justiça acatou, transformando-a em processo. A decisão é da juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 4ª Vara Criminal da Serra.
Agora, são réus os ortopedistas Nilo Lemos Neto, Rodrigo Souza Soares e Marcos Robson de Cássia, que estão presos preventivamente. Os empresários Marcos Roberto Krohlig Stein e Gustavo Deriz Chagas, sócios da Golden, sendo este último apontado como laranja de Rodrigo na empresa, também viraram réus. Eles chegaram a ser presos, mas foram soltos porque, segundo a magistrada, estavam colaborando com as investigações. Também são réus Carlos Eduardo Rodrigues Soares, Mônica de Carvalho Marinho Borges e Marcelo de Carvalho Marinho, ligados à Esterileto, e o ortopedista Eduardo Araújo Ramalho, que também respondem ao processo em liberdade.
Defesa
A defesa de Marcos Robson disse que demonstrará no curso do processo a improcedência das acusações e a irresponsabilidade das autoridades envolvidas na operação “Lama Cirúrgica”, que, segundo a defesa, manipularam dados para imputar responsabilidade penal ao ortopedista pelo simples desenvolvimento da atividade médica.
A defesa de Marcos ainda questiona o fato de o Hospital Metropolitano não ter sido chamado para explicar como materiais de uso único reutilizados entraram em seus centros cirúrgicos. Os advogados dele alegam que é de responsabilidade do hospital realizar tal controle. A defesa ainda afirma que as autoridades não conseguiram explicar como o ortopedista deveria saber que a agulha apreendida era de uso único, se, segundo a defesa, "nem os servidores da Vigilância Sanitária estadual, que realizaram a apreensão de tal material, sabiam informar se agulha era de uso único ou reutilizável, tendo sido registrado nos autos do inquérito que os fiscais alcançaram tal informação através de consulta à internet"

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