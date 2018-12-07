Lama Cirúrgica: médico preso no ES faz delação premiada

O médico Rodrigo Souza quando foi preso na operação Lama Cirúrgica Crédito: Bernardo Coutinho | Arquivo | GZ

Entre os motivos que contribuíram para o adiamento da primeira audiência do caso "Lama Cirúrgica" , que estava marcada para esta sexta-feira (7), está a delação premiada de um dos médicos envolvidos no esquema de reúso de produtos hospitalares.

Preso desde fevereiro, na quarta fase da Operação Lama Cirúrgica, o ortopedista Rodrigo Souza Soares fez uma delação e um novo depoimento ao Ministério Público do Espírito Santo e à Polícia Civil. Assim, os advogados contratados por outros acusados alegaram que não sabiam o conteúdo desta delação e precisariam de mais tempo para organizar a defesa.

O advogado do ortopedista Rodrigo Souza Soares, Ludgero Liberato, confirma a delação premiada, no entanto destacou que o conteúdo segue em sigilo.

O segundo motivo para o adiamento foi o fato do ortopedista Eduardo Araújo Ramalho não ter sido intimado para a audiência. De acordo com o advogado Renan Sales, que é assistente de acusação, mesmo que os réus não tenham a obrigação de ir ao fórum no dia da audiência, todos devem ser formalmente intimados pela Justiça. "É faculdade do acusado comparecer à audiência, mas, obrigatoriamente, ele deve ser intimado. Como ele não foi intimidado, a juíza achou por bem adiar o ato até o dia 17", explicou o advogado.

AS ACUSAÇÕES

Os médicos são acusados de reutilizar objetos, em cirurgias ortopédicas, que deveriam ser descartados. Rodrigo Souza Soares é apontado como um dos sócios da Golden Hospitalar, empresa que, segundo as investigações, revendia o material.

Quem responde pela Golden Hospitalar são os empresários Marcos Roberto Krohlig Stein e Gustavo Deriz Chagas, que também se tornaram réus. Os dois sócios chegaram a ser presos, mas foram soltos porque, segundo a justiça, estavam colaborando com as investigações. Sobre Gustavo Deriz, ainda é apontado que ele seria laranja de Rodrigo Soares na Golden.

A denúncia aceita pela Justiça também cita os responsáveis pela empresa Esterileto, apontada por esterilizar e reprocessar materiais cirúrgicos de uso único e cujo reprocessamento é expressamente proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ACUSAÇÃO CONTRA CADA RÉU

A denúncia aceita pela Justiça elenca a acusação contra cada réu da Operação Lama Cirúrgica. Para isso, foram somados cada caso identificado de reprocessamento de equipamento registrado no inquérito, ou de pagamentos por materiais não usados ou cobrados mais caros dos planos de saúde e hospitais, o que são representados pela repetição de vezes após cada descrição.

Rodrigo Souza Soares (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (52 vezes) e estelionato (76 vezes)

Gustavo Deriz Chagas (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (52 vezes) e estelionato (76 vezes)

Marcos Roberto Krohling Stein (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (52 vezes) e estelionato (76 vezes)

Marcos Robson de Cássia Alves Júnior (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (20 vezes) e estelionato (29 vezes)

Nilo Lemos Neto (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (06) e estelionato (06)

Eduardo Araújo Ramalho (ortopedista) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (06 vezes) e estelionato (10 vezes)

Carlos Eduardo Rodrigues Soares (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (55 vezes)

Mônica de Carvalho Marinho Borges (empresário) - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (41 vezes)