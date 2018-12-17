Audiências da Lama Cirúrgica acontecem no Fórum da Serra Crédito: Eduardo Dias

A primeira audiência para depoimentos das testemunhas referentes ao caso da Operação Lama Cirúrgica começou na manhã desta segunda-feira (17), no Fórum de Serra. O Ministério Público do Espírito Santo acusa quatro médicos e cinco empresários de envolvimento em um esquema de reutilização de equipamentos descartáveis em cirurgias.

Your browser does not support the audio element. Lama Cirúrgica - Delegado depõe por mais de três horas em audiência

Uma das 12 testemunhas convocadas pela acusação, o delegado Alexandre Passamani Galvão, responsável por concluir o inquérito de investigação, prestou depoimento por mais de três horas e foi a única testemunha ouvida na manhã desta segunda-feira. A previsão é para que as demais falem ao longo da tarde. Por decisão da juíza que comanda o caso, Cristina Eller Pimenta Bernardo, a imprensa é impedida de acompanhar os depoimentos.

A primeira convocação foi para as testemunhas escolhidas pela acusação. Em um segundo momento serão ouvidas as testemunhas de defesa. Por fim será marcado o dia para que os nove réus do processo se manifestem.

Dos nove réus, o único que está preso é o ortopedista Rodrigo Souza Soares. O médico é apontado como um dos líderes do esquema e fechou um acordo de delação para cooperar com a investigação. O teor do depoimento dado por ele ao Ministério Publico e à Polícia Civil é mantido em sigilo pela Justiça.

O enfermeiro Thiago Waiyn, que chegou a ser preso no início das operações, mas não virou réu porque cooperou nas investigações, esteve no fórum para acompanhar a audiência, mas se recusou a gravar entrevistas.

A OPERAÇÃO

Os médicos são acusados de reutilizar objetos, em cirurgias ortopédicas, que deveriam ser descartados. Durante a investigação, o Ministério Público apurou que pelo menos 52 cirurgias tiveram a utilização de material reprocessado, como agulhas usadas para costurar cortes na pele.

O médico Rodrigo Souza Soares é apontado como um dos sócios da Golden Hospitalar, empresa que, segundo as investigações, revendia o material. Quem responde pela Golden Hospitalar são os empresários Marcos Roberto Krohlig Stein e Gustavo Deriz Chagas, que também se tornaram réus. Os dois sócios chegaram a ser presos, mas foram soltos porque, segundo a justiça, estavam colaborando com as investigações.