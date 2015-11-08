Lama causada pelo acidente em Mariana deve atingir o Estado nesta segunda-feira

A nova previsão do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) é que a lama, proveniente do rompimento de barragens em Mariana, Minas Gerais, chegue a foz do Rio Doce, em Linhares, na madrugada desta terça-feira (10). Mas antes disso, a onda de cheia formada pelos dejetos de mineração vai atingir os municípios de Baixo Guandu e Colatina, na segunda-feira (09) e início de terça-feira (10), respectivamente. Os dados foram atualizados no início da tarde deste domingo (08).

Esta onda de lama não irá causar enchentes nos municípios que estão localizados na margem do rio Doce. O monitoramento está sendo realizado em tempo real por meio de estações automáticas instaladas na calha do rio Doce e equipes de campo do CPRM que estão no local.

Além disso, um Sistema de comando de operação (SCO), formado pelas defesas civis de Colatina, Baixo Guando e Estadual, também acompanha o deslocamento da lama. O coordenador da Defesa Civil de Baixo Guandu, Valdério Sotele, explicou que a previsão de chegada dessa onda muda de acordo com diversos fatores. “Como a água vai mudando a densidade, isso vai aumentando ou diminuindo a velocidade, por isso os horários vão mudando”, alertou. 1606_0:17 até 0:25

Os dois municípios capixabas que são abastecidos pelo Rio Doce, terão captação suspensa devido à alta concentração de sedimentos e à consequente degradação da qualidade da água. De acordo com a Agência Nacional de Água (ANA) o retorno às condições normais poderá levar dias em razão das baixas vazões naturais observadas no rio Doce. O abastecimento das cidades será feito por Linhares.

Em Linhares uma barragem do Rio Pequeno, onde é feita a captação da água que abastece a sede do município, está sendo ampliada. A medida é de segurança e tem objetivo de impedir que o Rio Doce jogue água suja de lama no Rio Pequeno, evitando assim o desabastecimento de água na cidade.

A ANA acompanha a operação conduzida pela ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) em quatro hidroelétricas instaladas no rio Doce, que recebeu a onda de cheia produzida pela ruptura das barragens. A intenção é gerenciar a passagem da onda de cheia pelas usinas sem danificá-las.

A estratégia consiste em baixar o nível das hidrelétricas para o mínimo de geração, liberando volume para receber a cheia e abrir o vertedouro para liberar a vazão de forma controlada.

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