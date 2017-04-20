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Ladrões roubam até 40 veículos em um fim de semana, diz sindicato

Média de roubos é referente a todo Estado, mas Grande Vitória é cenário para 90% dessas ocorrências, de acordo com a entidade que representa os policiais civis. Sindicato ainda reclama de defasagem de policiais

Publicado em 20 de Abril de 2017 às 20:21

Publicado em 

20 abr 2017 às 20:21
Casos recentes foram registrados na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, em Vitória Crédito: Fábio Vicentini A Gazeta
O número de roubos e furtos de veículos no Espírito Santo chega a 40 durante os fins de semanas e feriados. A informação é do presidente do Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol), Jorge Emílio Leal. De acordo com o sindicato, de segunda a sexta-feira são roubados, em média, 10 veículos por dia, sendo a maior parte no período noturno. Pelas estimativas, noventa por cento dos crimes são registradas na Grande Vitória.
Ladrões roubam até 40 veículos em fim de semana, diz sindicato
Segundo Jorge Emílio, a quantidade dessas ocorrências aumentou após a crise de segurança vivida pelo Espírito Santo no último mês de fevereiro. “Os furtos e roubos de veículos aumentaram consideravelmente no Espírito Santo a partir da crise instalada na Polícia Militar. Esses crimes tiveram um grande pico, principalmente na Grande Vitória. Isso também aconteceu no interior, mas em um percentual menor”, disse à Rádio CBN.
Ainda segundo o presidente do Sindipol, não existem dados exatos sobre os crimes porque há defasagem no efetivo da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), o que dificulta o levantamento estatístico.
“O que contribui para a falta de investigação desses crimes é a deficiência de efetivo de policiais civis na DFRV. Ela tem que fazer perícia, vistoria, investigação, gerar boletim de ocorrência. Então, é muito trabalho e pouca gente”, declarou.
POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos ainda está em fase de consolidação dos dados e que, assim que forem fechados, eles serão repassados para a imprensa por meio de um comunicado previamente feito pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.
Em relação ao efetivo da instituição, a nota informa que ele não é o ideal não apenas para o Estado, mas para todo o Brasil. No entanto, a Polícia Civil afirmou que tem trabalhado para solucionar todos os casos que, com a paralisação da Polícia Militar, tiveram aumento. Por fim, a nota destaca que, aos poucos, toda a situação tem voltado à normalidade e com ela a redução dos crimes que aumentaram no período.
ATUALIZAÇÃO
Após o fechamento da reportagem, a Secretaria de Estado de Segurança Pública se pronunciou mais uma vez, por meio de uma nova nota, leia na íntegra:
A Polícia Civil tem atuado com foco na prevenção e nas investigação das ocorrências e informa que tem desenvolvido ações sistemáticas para identificar os autores dos crimes e recuperar os veículos. A Delegacia de Furto e Roubo de Veículos conta com três delegados e equipes completas destinadas a atender a população.
O trabalho integrado com a Polícia Militar tem apresentado bons resultados e o número de crimes tende a baixar. Além disso, a Policia Civil tem trabalhado com planejamento e direcionamento de efetivo para as unidades de maior demanda.

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