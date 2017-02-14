A Prefeitura de Cariacica teve 150 uniformes de agentes da dengue roubados e fez um alerta para que ninguém receba, em casa, supostos profissionais que prestam este serviço nos próximos dias. As visitas dos agentes foram suspensas temporariamente, segundo nota da prefeitura, que foi publicada nas redes sociais nesta terça-feira (14).

O crime, de acordo com a secretária municipal de Saúde, Stefane Legran, aconteceu na última quinta-feira (9), quando vândalos invadiram o Centro de Controle de Zoonozes (CCZ). Além dos uniformes, vários objetos foram levados. "Perdemos de telhas a vaso sanitário. Uniformes, equipamentos, planilhas de controle, computadores, uniformes de agentes, perdemos também jalecos e todo nosso material de vacinação", disse à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Ladrões roubam 150 uniformes de agentes da dengue em Cariacica

A secretária destacou que os novos uniformes já estão sendo providenciados, mas não há informação de quando os trabalhos dos agentes da dengue estarão normalizados. "O serviço provisoriamente está suspenso e vamos informar quando ele for retomado. Vamos, inclusive, divulgar nosso novo uniforme, como estará identificado nossos prestadores de serviços", contou.

Crime

O Centro de Controle de Zoonoses de Cariacica foi alvo de vandalismo na madrugada de quinta-feira (9). O pátio do local foi incendiado e veículos ficaram destruídos com a ação dos invasores. Além disso, houve depredações e furtos no local, que fica situado em Jardim Campo Grande.

O fato teria ocorrido por volta das 2h, quando moradores perceberam uma movimentação suspeita. Em seguida, chamas foram vistas no estacionamento da unidade. Os próprios moradores e os servidores da Prefeitura trabalharam para controlar as chamas, após duas horas de esforços. Foram resgatados quatro cachorros que estavam no espaço reservado aos animais.

Ouça a entrevista da secretária municipal de Saúde, Stefane Legran

Os prejuízos no CCZ foram diversos. O caminhão utilizado para recolher cavalos e a caminhonete de recolhimento de cães, gatos e animais de pequeno porte foram incendiados e não poderão mais ser utilizados.