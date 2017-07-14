Ladrão é preso após arrombar loja com carro roubado

Entrada de loja em Goiabeiras foi arrombada com uso de carro roubado Crédito: Júlio Barbosa | ouvinte CBN

Uma sequência de assaltos, perseguição e acidente começou na Avenida Fernando Ferrari e terminou na Ponte da Passagem, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (14). Depois de roubar o carro do dono de uma padaria em Goiabeiras, o bandido usou o veículo para assaltar uma loja de móveis na mesma avenida. Perseguido pela polícia, o criminoso foi preso após atingir outros carros durante a fuga.

Your browser does not support the audio element. Bandido é preso após sequência de roubos e perseguição em Vitória

A saga do assaltante identificado pela Polícia Militar como Roberto Silva de Jesus, 43 anos, que portava uma arma falsa, começou quando ele abordou o proprietário de uma padaria, que se preparava para fazer entregas. “Ele chegou, me rendeu, e disse que precisaria do meu carro e que devolveria. Disse para não reagir. Quando ele passou, eu peguei um táxi e fui até a Avenida Fernando Ferrari, onde vi ele roubando uma loja. Passou uma viatura, que fez a comunicação com outros policiais, e abordou ele na Reta da Penha”, relatou o comerciante, que pediu para não ser identificado.

Roberto levou o carro da vítima e utilizou o veículo para arrombar uma loja, também em Goiabeiras. Ele deu ré, subiu na calçada e atingiu a porta metálica do estabelecimento. O bandido roubou uma TV e percebeu a aproximação da PM, acionada pelo padeiro.

Homem é perseguido e preso pela polícia após assaltar padeiro e arrombar loja de móveis Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN

Na fuga, Roberto seguiu pela Avenida Fernando Ferrari em direção à Reta da Penha. O bandido dirigiu em zigue-zague pela pista para não bater nos carros. Em determinado momento, já na altura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ele seguiu pela calçada até um ponto de ônibus. O ladrão chegou a bater o retrovisor do veículo em uma pessoa.

Roberto voltou para a pista, trafegando até o sinal da Ponte da Passagem chegando à Reta da Penha. Neste local, em alta velocidade, Roberto bateu em outros carros, por causa do sinal fechado, até ser interceptado pela polícia, de acordo com o sargento Isaías Segades. “É um horário de muito movimento e cedo, com os pontos de ônibus cheios. Ele colocou em risco muitas vidas nesse pequeno percurso que fez de Goiabeiras até aqui”, destacou.