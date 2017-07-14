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Polícia

Ladrão é preso após arrombar loja com carro roubado

Ocorrência ainda teve perseguição com acidente de trânsito

Publicado em 14 de Julho de 2017 às 14:06

Publicado em 

14 jul 2017 às 14:06
Entrada de loja em Goiabeiras foi arrombada com uso de carro roubado Crédito: Júlio Barbosa | ouvinte CBN
Uma sequência de assaltos, perseguição e acidente começou na Avenida Fernando Ferrari e terminou na Ponte da Passagem, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (14). Depois de roubar o carro do dono de uma padaria em Goiabeiras, o bandido usou o veículo para assaltar uma loja de móveis na mesma avenida. Perseguido pela polícia, o criminoso foi preso após atingir outros carros durante a fuga.
Bandido é preso após sequência de roubos e perseguição em Vitória
A saga do assaltante identificado pela Polícia Militar como Roberto Silva de Jesus, 43 anos, que portava uma arma falsa, começou quando ele abordou o proprietário de uma padaria, que se preparava para fazer entregas. “Ele chegou, me rendeu, e disse que precisaria do meu carro e que devolveria. Disse para não reagir. Quando ele passou, eu peguei um táxi e fui até a Avenida Fernando Ferrari, onde vi ele roubando uma loja. Passou uma viatura, que fez a comunicação com outros policiais, e abordou ele na Reta da Penha”, relatou o comerciante, que pediu para não ser identificado.
Roberto levou o carro da vítima e utilizou o veículo para arrombar uma loja, também em Goiabeiras. Ele deu ré, subiu na calçada e atingiu a porta metálica do estabelecimento. O bandido roubou uma TV e percebeu a aproximação da PM, acionada pelo padeiro.
Homem é perseguido e preso pela polícia após assaltar padeiro e arrombar loja de móveis Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Na fuga, Roberto seguiu pela Avenida Fernando Ferrari em direção à Reta da Penha. O bandido dirigiu em zigue-zague pela pista para não bater nos carros. Em determinado momento, já na altura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), ele seguiu pela calçada até um ponto de ônibus. O ladrão chegou a bater o retrovisor do veículo em uma pessoa.
Roberto voltou para a pista, trafegando até o sinal da Ponte da Passagem chegando à Reta da Penha. Neste local, em alta velocidade, Roberto bateu em outros carros, por causa do sinal fechado, até ser interceptado pela polícia, de acordo com o sargento Isaías Segades. “É um horário de muito movimento e cedo, com os pontos de ônibus cheios. Ele colocou em risco muitas vidas nesse pequeno percurso que fez de Goiabeiras até aqui”, destacou.
Roberto foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Os policiais afirmaram que o homem estava visivelmente alterado e, pelo cheiro, parecia estar sob o efeito de álcool. A reportagem tentou ouvir o assaltante, mas o discurso dele não tinha nexo algum. O gerente da loja arrombada disse que a porta foi totalmente danificada e que uma TV ainda ficou pelo caminho no roubo.

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