Ladrão de celular na "mira" da polícia no verão

Os principais balneários capixabas já contam com reforço na segurança, dentro da “Operação Verão”, desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp). Até o fim da estação o efetivo de policiais nas praias do estado terá acréscimo de aproximadamente dois mil homens e as abordagens policiais também serão intensificadas em todas as regiões.

O secretário de Segurança, André Garcia, ressalta que crimes envolvendo roubos de celulares terão atenção especial dos militares.

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“Com o verão aumentam os crimes contra o patrimônio e existem muitos menores envolvidos, além de uma cadeia que alimenta a receptação de produtos roubados. É preciso conscientização de todos, pois se existe roubo de celular é porque existem pessoas que compram essas mercadorias sem nota fiscal e de procedência duvidosa”, orientou.

Os policiais que vão atuar nesses locais estão sendo deslocados de outras regiões. O remanejamento desses profissionais, que segundo avaliação de Garcia não vai causar nenhum prejuízo, foi feito considerando as ocorrências registradas ao longo do ano. “Temos que pensar que estamos diante de uma demanda extraordinária, muito própria e concentrada nesses meses de verão. Assim como em outras atividades, a área policial também tem dinamismo e requer redistribuição de efetivo de acordo com a necessidade”, destacou.