Cinco integrantes de uma organização criminosa que arrombava caixas eletrônicos no Espírito Santo e no Pará foram presos. Um deles foi conduzido pelos agentes da Polícia Civil quando chegava ao Aeroporto de Vitória, nesta terça-feira (30). Só neste ano eles cometeram quadro arrombamentos e também eram procurados pela Polícia Federal por assaltos a agências dos Correios. Os criminosos ostentavam vidas de luxo, de acordo com a polícia.

Três dos integrantes da organização foram presos no Espírito Santo. Um deles era Thiers Rodrigo Pimental Góes, de 34 anos, detido no Aeroporto de Vitória quando chegava de Salvador, em uma conexão com Brasília. Segundo o delegado especializado em roubo a bancos, Nilton Abdala, ele seria o chefe da organização e a suspeita é de que ele estivesse na capital baiana para planejar outro furto.

Your browser does not support the audio element. Ladrão de caixas eletrônicos é preso na pista do Aeroporto de Vitória

“Ele vinha de Salvador, estava com o nome falso. Identificamos e realizamos a prisão. Geralmente a organização se encontra em algum Estado, observa as facilidades do ambiente, estuda o caso, volta para seu Estado e marca um dia para a ação”, explicou. Assista à chegada de Thiers ao Aeroporto de Vitória abaixo:

CRIMES

As investigações foram feitas por um centro de inteligência desde janeiro. Dois dos arrombamentos aconteceram em Barramares, em Vila Velha, um em Nova Almeida, na Serra, e outro em Marataízes. Os furtos eram realizados principalmente em comércios em que havia caixas eletrônicos. A preferência era pela madrugada e por locais com pouco movimento, segundo a polícia, para não chamar a atenção. A ação demorava até uma hora e meia e eram usadas furadeiras hidráulicas para acessar os locais onde ficava o dinheiro.

VIDA DE LUXO

A organização era discreta, mas segundo o chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, eles tinham uma vida de luxo e eram organizados. “Eles tem um poder aquisitivo muito grande. Viajam de avião, tem carros de luxo. Uma vida de luxo, tanto que um deles foi preso saindo do avião. Hoje eles (criminosos) são organizados e usam alta tecnologia”, disse.